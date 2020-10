Sky Wifi: il prezzo per i non abbonati a SKY

Redazione Webnews,

Sky Wifi, il servizio lanciato ufficialmente lo scorso 16 giugno, è stato inizialmente riservato solo agli abbonati alla pay TV di Sky. La connettività del colosso di Murdoch, basata sulla fibra FTTH di Open Fiber è però ora aperto anche a chi non ha già un abbonamento alla tv satellitare. Il pacchetto è di tipo Triple Play, ovvero include al suo interno sia servizi televisivi, Internet e voce allo stesso tempo. Dopo l’avvio in 26 tra le principali città italiane, in estate c’è stata l’estensione a 120 centri.

Sky Wifi: quanto paga chi non è abbonato a Sky

Quanto costa abbonarsi alla fibra di Sky Wifi se non si ha già un abbonamento alla pay TV? Attualmente, al netto di altre promozioni temporanee, chi si vuole abbonare alla nuova fibra deve sottoscrivere l’offerta dedicata Sky Wifi + Sky TV in bundle. Una volta sottoscritto l’abbonamento, si avrà una linea fissa con fibra FTTH di Open Fiber e navigazione illimitata fino a 1Gbps in download e 300 Mbps in upload. Inoltre, nel pacchetto base, ovvero quello di Sky WiFi Smart sono incluse chiamate a consumo e il modem Sky Wifi Hub al prezzo di 29,90 euro al mese con attivazione gratuita (anziché 49 euro). Sky TV, invece, include al suo interno la Pay TV di Sky con Sky HD e il decoder Sky Q via internet al costo di 10 euro al mese con attivazione gratuita (anziché 148 euro), per un totale di 39,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 57,90 euro al mese. E non è tutto, perché chi si abbona entro il 3 novembre 2020 può usufruire di un primo mese gratis di Sky WiFi.

Sky Wifi + Sky TV per i non abbonati

L’offerta Sky Wifi per i non abbonati a Sky:

– Fibra 100% fino a 1 Gb/s

– Sky Wifi Hub intelligente

– Sky TV: show, serie Sky Original e internazionali

– Sky Q senza parabola

– Nessun vincolo per i primi 18 mesi

– Attivazione Sky WiFi inclusa (anziché 49€) e Sky TV inclusa (anziché 148€)

– Prezzo: 39,90 € al mese per i primi 18 mesi poi 57,90€ al mese