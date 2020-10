Sony svela l’interfaccia utente di PlayStation 5

Redazione Webnews,

C’è voluto del tempo, forse anche troppo, ma alla fine Sony si è decisa a svelare al Mondo la nuova interfaccia che gli utenti di PlayStation 5 si troveranno davanti quando, a partire dal prossimo novembre, collegheranno finalmente la nuova console al televisore di casa.

La nuova interfaccia utente è totalmente incentrata sul giocatore e le differenze con quello a cui gli utenti di PlayStation 4 sono abituati sono sostanziali in alcuni casi. All’avvio della console, e qui non si poteva fare altrimenti, resta la classica opzione che permette di selezionare l’utente. Nuova grafica, ma il funzionamento è invariato.

La prima novità si scorge dopo aver selezionato l’utente attivo: l‘interfaccia ci porta direttamente nel punto in cui avevamo interrotto il gioco e ci permette di riprendere a giocare con la semplice pressione di un solo tasto. Il centro di controllo di PlayStation 5, però, è sempre a portata di mano. È sufficiente premere il tasto PlayStation sul nuovo controller per accedere alle funzionalità del menu principale senza dover cambiare schermata o interrompere la sessione di gioco.

Quante volte è successo, con PlayStation 4, di toccare per errore il pulsante PlayStation e tornare per un secondo al menu principale? Troppe. Questo non dovrebbe accadere con PS5, dal momento che il centro di controllo durante le sessioni di gioco è posizionato in basso e può essere gestito senza lasciare la schermata in cui ci si trova.

Il menu principale, però, non è sparito. Una volta usciti dal gioco, infatti, si torna alla schermata più tradizionale con le varie voci nella parte alta dello schermo. Le icone sono ridotte rispetto a quelle di PlayStation 4, così da dare maggiore risalto alle schermate che vengono richiamate, dall’accesso al PlayStation Store al catalogo dei giochi acquistati, dagli ultimi titoli giocati alle impostazioni della console.

Potete gustarvi il primo assaggio della nuova interfaccia utente di PlayStation 5 nel video che trovate qui sopra.