PS5, a cosa serve e come funziona il telecomando?

Redazione Webnews,

PlayStation 5 sarà disponibile anche in Italia tra poche settimane e tra gli accessori già ufficializzati da Sony, e già disponibili al pre-ordine, c’è anche un elegante telecomando che permette di rendere più veloci ed pratiche una serie di funzionalità della nuova console di casa Sony.

Il Telecomando Media, così come viene chiamato da Sony, è un accessorio da acquistare? Dipende dall’utilizzo che pensate di fare della nuova console di ultima generazione. PlayStation 5, infatti, non è soltanto una delle console più potenti del momento – insieme ad Xbox Series X – ma è anche un ottimo sistema di intrattenimento da collegare al vostro televisore per godere di film, serie TV, musica e molto altro.

Se, quindi, il motivo per cui acquisterete PlayStation 5 è solo ed esclusivamente per giocare, il Telecomando Media non vi sarà molto utile se non per accedere e spegnere la nuova console o il televisore collegato. Se, invece, pensate di sfruttare PS5 anche come lettore multimediale principale per la vostra casa, ecco che questo accessorio può rivelarsi fondamentale.

Il Telecomando Media per PlayStation 5 è dotato di tutti i tasti principali che ci si aspetterebbe da un classico telecomando: accensione/spegnimento del dispositivo, regolazione del volume, tasti per la navigazione dei menu e per l’accesso veloce alle funzionalità del dispositivo. A questi, però, si aggiungono dei collegamenti rapidi per quattro dei principali servizi di streaming: Disney+, Netflix, Spotify e YouTube.

È vero, al di là dei quattro richiami rapidi, tutto quello che può essere fatto col Telecomando Media può essere fatto anche col controller di PlayStation 5, ma il telecomando rende tutto più pratico e veloce.