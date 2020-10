Come attivare DAZN su SKY: cosa serve, guida

Redazione Webnews,

DAZN, la piattaforma di streaming dedicata agli eventi sportivi, è fruibile da tantissimi dispositivi: smartphone, tablet, console di gioco, smart TV, ma anche tramite il decoder Sky Q, purché si sia sottoscritto un abbonamento attraverso la TV satellitare di Rupert Murdoch. Aderire all’offerta Sky-DAZN è molto semplice e bastano pochi click per poter iniziare subito a fruire dei contenuti in diretta e on demand.

Attivazione DAZN su Sky

Per prima cosa bisogna aderire all’offerta Sky-DAZN attraverso l’area personale sul sito di Sky. Chi ha già un abbonamento alla tv satellitare non deve fare altro che andare sul sito ufficiale Sky.it ed effettuare il login tramite username e password accedendo all’apposita funzione presente in alto a destra della homepage. Una volta loggati, occorre spostarsi nella sezione Offerte e scegliere l’Offerta Sky-DAZN. È fondamentale, a questo punto, fornire un numero di cellulare al quale si vuole ricevere l’SMS con il link necessario per attivare la promozione con il codice promozionale.

Il messaggino di solito viene recapitato in pochi secondi, ma se dovessero trascorrere diversi minuti senza la ricezione, si può chiedere un re-invio. Una volta ricevuto l’Sms, basta cliccare sul link contenuto al suo interno per proseguire la registrazione sul sito di Dazn.it. cliccando su INIZIA. A questo punto occore registrare un account DAZN inserendo tutti i dati richiesti, ricordando che i campi contraddistinti dall’asterisco sono obbligatori. Chi è già cliente DAZN, invece, può andare direttamente in fondo alla pagina e cliccare su Già abbonato? Accedi. Attenzione: chi è già cliente DAZN deve utilizzare le proprie credenziali affinché il metodo di pagamento accettato diventi l’offerta Sky.

A questo punto è tutto pronto per la visione dei contenuti proposti. Basta cliccare su COMINCIA A GUARDARE per accedere al palinsesto di DAZN sui dispositivi supportati o tramite l’applicazione DAZN presente nella sezione app del decoder Sky Q. In alternativa, basta andare sul canale satellitare DAZN1, numero 209. DAZN1 non è disponibile per chi ha un abbonamento Sky via Internet o digitale terrestre.

DAZN su Sky: quanto costa?

Chi è cliente Sky da più di tre anni e ha Sky Calcio e Sky Sport, può aderire all’offerta Sky-DAZN senza costi aggiuntivi fino a giugno 2021, anziché 9,99 euro al mese. L’offerta è sottoscrivibile con tutti i metodi di pagamento, anche bollettino postale, mentre chi utilizza come metodo di pagamento la carta di credito o addebito bancario, lo sconto per tutti i clienti Sky è di 2 euro, ovvero 7,99 euro al mese.