Instagram Live, le dirette si allungano fino a 4 ore

Redazione Webnews,

Instagram ha annunciato oggi un altro passo in avanti verso l’obiettivo di tenere il più possibile gli utenti incollati davanti ai propri dispositivi: le dirette sulla piattaforma, Instagram Live, diventano più lunghe che mai col limite per ciascuna trasmissione che passa da un’ora e quattro ore.

Gli utenti di Instagram, e in questo periodo in cui siamo tutti invitati a rimanere il più possibile in casa per limitare il contagio durante la pandemia in corso, potranno trasmettere in diretta senza interruzioni fino a quattro ore consecutive e potranno conservare le proprie trasmissioni – e questa è un’altra novità annunciata oggi – per un periodo massimo di 30 giorni.

Le trasmissioni saranno conservate nell’archivio privato degli utenti per un mese e potranno essere scaricate e condivise altrove in qualsiasi momento. Gli utenti che, invece, non hanno intenzione di trasmettere in diretta ma sono a caccia di nuove trasmissioni live da visualizzare potranno sfruttare la nuova sezione Live Now in cui verranno segnalate tutte le trasmissioni in diretta in quel momento.

La novità è in fase di rollout senza limiti geografici: entro le prossime ore tutti gli utenti di Instagram potranno iniziare subito a testare le nuove funzionalità sui loro dispositivi.