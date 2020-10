Amazon Alexa ti aiuta a gestire una cucina (giocattolo)

Matteo Tontini,

Anche i giocattoli si stanno evolvendo, abbracciando le nuove tecnologie. Come la cucina Alexa Kitchen and Market 2-in-1 di KidKraft, che ha buttato alla Toy Fair 2020 all’inizio di quest’anno: con questo giocattolo, le bambine (e, perché no, i bambini) si abitueranno a interagire con Amazon Alexa sin dai loro primi anni di vita. Un metodo efficace per far sì che i più piccoli prendano confidenza con l’assistente digitale, sempre più parte integrante delle nostre vite quotidiane.

Si tratta infatti di una cucina ben fornita: è provvista di frigorifero, lavello, piano cottura, forno e microonde, oltre a numerosi utensili. C’è anche una piccola cassa del supermercato, dove i bimbi possono acquistare ingredienti aggiuntivi per preparare un piatto. Il momento in cui Alexa entra in gioco è quando gli viene chiesto di guidare il bambino alla creazione di un piatto immaginario. Durante la procedura, racconterà barzellette e intratterrà chiunque stia giocando.

Vale tuttavia la pena sottolineare che il set non comprende uno speaker Echo. Bisognerà usarne uno già presente in casa o acquistarlo per l’occasione. In questi casi, comunque, è sempre consigliabile leggere l’informativa sulla privacy di Amazon per vedere se si è d’accordo con la modalità in cui l’azienda gestisce i dati che raccoglie dai bambini.

La cucina Alexa Kitchen and Market 2-in-1 di KidKraft è disponibile solo su Amazon al momento, ma non in Italia (non sappiamo ancora se e quando verrà distribuita). Le distribuzioni inizieranno il 9 novembre, ma negli Stati Uniti è possibile già prenotarla al prezzo di 300 dollari.