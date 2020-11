Ebay: ottenere un codice sconto utilizzabile tre volte

Redazione Webnews,

Ebay ha masso a disposizione di tutti gli utenti un codice promozionale che consente di ottenere uno sconto di 5 euro per una spesa minima di 30 euro. Il codice PITAGIFT2020 può essere utilizzato fino al prossimo 15 novembre 2020 per tre volte da ciascun utente ed è compatibile con un numero elevato di prodotti dal valore massimo di 200 euro. Per conoscere i prodotti (gli stessi possono variare nel corso della promozione), ottenere idee regalo e leggere il regolamento completo della promozione sulla pagina appositamente predisposta da eBay. Intanto, di seguito vi riportiamo un sunto dell’iniziativa con i punti cruciali.

Buono sconto eBay: i dettagli

Codice: PITAGIFT2020

Sconto: 5€

Spesa minima richiesta: 30€

Possibilità di utilizzo: 3 per ogni utente

Inizio promozione: 2 novembre ore 9:00

Fine promozione: 15 novembre ore 23:59

Come riscattarlo

Per poter usufruire del codice sconto di eBay, occorre innanzitutto effettuare il login (chi non ha un account può registrarne uno gratuitamente) ed iniziare a navigare tra i prodotti coinvolti dalla promozione. Una volta scelti quelli che si vogliono acquistare, bisogna aggiungerli, come tradizionalmente avviene, al carrello. Prima di effettuare il pagamento, occorre inserire nell’apposito campo dedicato ai codici promozionali PITAGIFT2020 e procedere. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, carta di debito o Paypal.

I prodotti acquistabili

Tra le categorie che rientrano nella promozione, ci sono accessori per smartphone e altri dispositivi tecnologici, elettrodomestici per la cura della persona, orologi e gioielli, macchine da caffé, ma anche strumenti musicali, abbigliamento e accessori per il fitness, giochi per computer e console. Non mancano i prodotti utili in vista del Natale che, considerate le chiusure in arrivo in questa seconda ondata di pandemia, sarà inevitabilmente più comodo acquistare direttamente online. Nella pagina dedicata alla promozione è presente anche una sezione I più venduti, tramite la quale si possono consultare i trend di vendita ed eventualmente farsi venire qualche idea per l’acquisto.