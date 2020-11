Catalogo Netflix: serie TV e film novembre 2020

Matteo Tontini,

Netflix a novembre 2020 introduce parecchie interessanti novità, sia sul fronte film che dal punto di vista delle serie TV, da sempre il suo cavallo di battaglia. Non mancano i primi contenuti a tema natalizio, visto l’avvicinarsi delle festività: arriva dunque nel catalogo Dash e Lily creata Shawn Levy, produttore esecutivo di Stranger Things, e Qualcuno salvi il Natale 2, seguito diretto del film interpretato da Kurt Russell.

Tra gli altri contenuti Netflix degni di nota, in uscita a novembre 2020, vale la pena menzionare la quarta stagione di The Crown, serie di successo che ripercorre la vita della Regina Elisabetta II; e la seconda di Virgin River, show incentrato su un’infermiera che da Los Angeles si trasferisce in una remota cittadina del Nord America.

Da tenere in considerazione anche il film La vita davanti a sé, che segna il ritorno sullo schermo di Sofia Loren e racconta la storia di una superstite dell’Olocausto che accoglie in casa il dodicenne che l’ha derubata. Potrebbe poi meritare una possibilità The Liberator, serie animata, realizzata con una nuova tecnica chiamata Trioscope Enhanced Hybrid Animation, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. E ancora, Natale in città con Dolly Parton: un musical sfarzoso in cui una donna senza cuore sconvolge i preparativi natalizi della sua cittadina.

Catalogo Netflix: uscite di novembre 2020

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Netflix di novembre 2020. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Serie TV originali

Mi senti? (stagione 2) – 2 novembre.

Love & Anarchy (stagione 1) – 4 novembre

Paranormal (stagione 1) – 5 novembre

Undercover (stagione 2) – 9 novembre

Dash & Lily (stagione 1) – 10 novembre

Aunty Donna’s big Ol’house of Fun (stagione 1) – 11 novembre

I favoriti di Mida (stagione 1) – 13 novembre

The Crown (stagione 4) – 15 novembre

Virgin River (stagione 2) – 27 novembre

Serie TV non originali

Record of youth (stagione 1) – 3 novembre

Film originali

Operation Christmas Drop – 5 novembre

Citation – 6 novembre

La vita che volevamo – 11 novembre

Ludo – 12 novembre

Jingle Jangle: Un’avventura natalizia – 13 novembre

La vita davanti a sé – 13 novembre

Nei panni di una principessa: Ci risiamo! – 19 novembre

Natale Extraterrestre – 20 novembre

Natale in città con Dolly Parton – 22 novembre

Elegia Americana – 24 novembre

Il quaderno di Tomy – 24 novembre

Qualcuno salvi il Natale 2 – 25 novembre

La Belva – 27 novembre

Film non originali

Shrek Terzo – 1 novembre

Diamanti di sangue – 1 novembre

I ponti di Madison County – 1 novembre

Ancora 48 ore – 1 novembre

No One Killed Jessica – 1 novembre

Sniper 5 – Fino all’ultimo colpo – 1 novembre

L’inganno – 10 novembre

Ocean’s 8 – 13 novembre

The Accountant – 22 novembre

Apollo 13 – 22 novembre

Viva l’Italia – 30 novembre

Anime e animazione

SpongeBob – Amici in fuga – 5 novembre

Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare – 6 novembre

The Liberator (stagione 1) – 11 novembre 2020

Cicogne in missione – 15 novembre

Baby Boss: Di nuovo in affari (stagione 4) – 17 novembre

Great Pretender (parte 2) – 25 novembre

Documentari e reality show

Carmel: Chi ha ucciso María Marta? (stagione 1) – 5 novembre

Country Ever After (stagione 1) – 6 novembre

A Queen Is Born – 11 novembre

We Are The Champions (stagione 1) – 17 novembre

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (stagione 1) – 18 novembre

Shawn Mendes: In Wonder – 23 novembre

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker – 27 novembre

Stand-up comedy

Felix Lobrecht: Hype – 3 novembre