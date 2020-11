Come liberare spazio su Whatsapp: ecco il nuovo strumento

Redazione Webnews,

Tra video, foto e note vocali, Whatsapp è per molti utenti una delle applicazioni che occupano più spazio sul dispositivo e anche effettuare il backup sul cloud rischia di riempire rapidamente il poco spazio di cui spesso si dispone.

Liberare lo spazio è sempre stato possibile, ma la procedura era tutt’altro che rapida: dall’apposito voce nel menu delle Impostazioni dedicata allo spazio occupato era possibile selezionare i singoli contatti e liberare lo spazio occupato per categoria, dai video alle immagini, passando per le note vocali, i documenti e gli stickers, senza però poter selezionare con più precisione i contenuti da eliminare. Non la procedura più rapida di sempre, considerando che gli utilizzatori più assidui potrebbero avere centinaia di conversazioni con diversi contatti e agire singolarmente sui vari contatti poteva rappresentare un’impresa ardua.

Parliamo al passato perchè, finalmente, Facebook ha deciso di rendere più facile e diretto il processo di eliminazione dei file più pesanti, introducendo un file manager in Whatsapp che ci renderà la vita più semplice. La scorciatoia del menu rimane la stessa, Impostazioni -> Utilizzo dati e archivio -> Gestione archivio, ma diciamo finalmente addio alla divisione in conversazioni e benvenuta all’eliminazione dei contenuti con una serie i utili filtri: i file che occupano più spazio o quelli che abbiamo inoltrato diverse volte e che sono presenti in molteplici copie, ma anche quelli troppo vecchi e via dicendo.

Una vera svolta per gli utenti di Whatsapp, che hanno atteso troppo a lungo per avere questa utile novità e che dovranno attendere ancora solo pochi giorni: Facebook ha confermato che il rollout globale per gli utenti di iOS e Android è già iniziato e che tutti dovrebbero riuscire a toccare con mano la nuova funzionalità entro una settimana.