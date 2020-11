Catalogo Prime Video: serie TV e film novembre 2020

Matteo Tontini,

Amazon Prime Video a novembre 2020 aggiunge una buona quantità di contenuti per i suoi abbonati: sono anzitutto accontentati i fan di Tiziano Ferro, grazie al documentario FERRO che esplora la vita privata e professionale del cantante italiano. Gli appassionati di cinema potrebbero invece essere incuriositi dall’action-thriller The Courier, in cui il premio Oscar Gary Oldman veste i panni di un boss criminale intento a uccidere l’unica persona che possa testimoniare contro di lui, per porre fine alla sua carriera di malavitoso.

Tra i film in uscita si annovera anche Force of Nature, un action thriller con Mel Gibson che si sviluppa nel corso di un uragano categoria 5: la trama ruota intorno a un poliziotto che, mentre si affretta a evacuare un palazzo, dovrà unirsi a una dottoressa e suo padre per combattere alcuni ladri che si intrufolano per derubare un appartamento, mentre la città sta per essere sommersa dall’acqua.

Sempre sul fronte cinema sembrerebbe degno di nota Uncle Frank, un road movie con Sophia Lillis nei panni di una giovane che lascia la sua cittadina di campagna per andare a studiare a New York, dove suo zio Frank è un professore universitario. Tuttavia, la ragazza scopre presto l’omosessualità di suo zio, che dopo la morte del padre è costretto a tornare con la nipote dalla propria famiglia in occasione del funerale.

Per quanto riguarda le serie TV di Prime Video in uscita a novembre 2020, meritano di essere citate Motherland: Fort Salem e The Pack: la prima, ambientata in America in un presente alternativo, vede le streghe impegnate nella difesa degli Stati Uniti grazie a un accordo raggiunto con il governo, che ha messo alla loro persecuzione; la seconda, invece, è una docuserie che esplora il profondo legame tra cani ed esseri umani raccontando una competizione di 12 squadre, composte da quadrupedi e rispettivi padroni, intorno al mondo.

Catalogo Prime Video: uscite di novembre 2020

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Prime Video di novembre 2020. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Serie TV originali

El Presidente – 6 novembre

Alex Rider – 12 novembre

Motherland: Fort Salem – 20 novembre

Serie TV non originali

This is Us (stagione 4) – 1 novembre

Macgyver (serie completa) – 15 novembre

Hawaii Five-0 (stagione 7) – 19 novembre

Film originali

The Courier – 1 novembre

Il talento del calabrone – 18 novembre

Force of Nature – 23 novembre

Uncle Frank – 25 novembre

Film non originali

Dick & Jane – Operazione furto – 1 novembre

Terminator – 1 novembre

Above Suspicion – 2 novembre

S.W.A.T. – 3 novembre

Anja – Real Love Girl – 3 novembre

xXx – 5 novembre

xXx 2: The Next Level – 5 novembre

Stealth – Arma Suprema – 6 novembre

Boy Erased – Vite cancellate – 10 novembre

Widows – Eredità criminale – 13 novembre

Forse è solo mal di mare – 19 novembre

Bohemian Rhapsody – 27 novembre

Anime e animazione

Demon Slayer (stagione 4) – 1 novembre

Steins; Gate (stagione 1) – 1 novembre

Lupin III: Uno schizzo di sangue per Goemon Ishikawa – 23 novembre

Lupin III – La bugia di Fujiko Mine – 23 novembre

Lupin III: La tomba di Jigen Daisuke – 23 novembre

Piovono Polpette – 28 novembre

Documentari e reality show

FERRO – 6 novembre

Mi chiamo Francesco Totti – 16 novembre

The Pack – 20 novembre