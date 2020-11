Contatti DAZN: guida al customer care della piattaforma

Redazione Webnews,

Chi vuole contattare il customer care di DAZN sappia subito una cosa: non c’è un numero di telefono tramite il quale parlare con un operatore. Da piattaforma evoluta qual è, quella del gruppo Perform ha ritenuto di non dover predisporre un servizio clienti “umano”, affidandosi agli strumenti multimediali attualmente a disposizione. La pagina di riferimento per chi vuole trovare risposte a semplici curiosità, funzionalità, ma anche in caso di malfunzionamenti e difficoltà è quella che trovate a questo indirizzo.

La pagina vi accoglie con il messaggio Ciao, come possiamo aiutarti oggi?, sotto la quale è presente un campo attraverso cui è possibile effettuare una ricerca sulla base delle proprie necessità. Attraverso questa ricerca si accede sostanzialmente al sistema di Faq (le domande più frequenti) con le risposte reimpostate da parte della piattaforma. Nel caso in cui, però, non si riuscisse a trovare la risposta ai propri perché attraverso questo canale, ci sono due alternative: email e live chat.

DAZN: contattare il customer care via email

Nella sezione Mettiti in contatto con noi si trovano i due pulsantoni tramite i quali accedere alle due opzioni. Se si clicca Email, si accede ad una nuova pagina attraverso la quale si scelgono tramite dei menu a tendina consequenziali argomenti e tematiche specifiche su cui si vuole contattare il customer care: una volta affinata la motivazione del contatto, occorre fornire un indirizzo email valido e inserire la propria problematica nel campo Descrivi il problema. Con un click su Invia, il messaggio viene recapitato nella casella del servizio clienti di DAZN, che risponderà appena possibile.

Live chat per abbonati e non

In alternativa, con un click su Live chat, invece, si apre una finestrella contestuale del browser tramite la quale bisogna seguire lo stesso percorso della procedura via email per arrivare infine a messaggiare in tempo reale con un dipendente del customer care. Entrambe le opzioni sono disponibili sia per gli abbonati a DAZN, sia a chi ha intenzione di sottoscrivere un abbonamento, ma ha bisogno ancora di chiarimenti.