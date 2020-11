NBA 2K21, su Xbox Series X avrà un peso di 121GB

Massimo Reina,

NBA 2K21 di 2K Games e Visual Concepts è sicuramente uno dei migliori titoli sportivi a disposizione oggi sul mercato. Anche se non innova particolarmente la serie rispetto al recente passato, il gioco propone comunque tanti contenuti e una grande giocabilità, incentrata sulla ricerca del massimo realismo possibile.

Inoltre offre grandi miglioramenti alla grafica e alle funzionalità online competitive nonché della community, e modalità di gioco varie e stratificate, per un’immersione unica nelle numerose sfaccettature del basket della NBA e nella sua cultura, dove il gioco è tutto. Ovvio, quindi, che NBA 2K21 sia di conseguenza uno dei videogame più attesi anche sulle nuove console di Microsoft e Sony.

Ma l’ultima fatica dello sviluppatore Visual Concepts ha, suo malgrado, riportato alla luce il problema del poco spazio di archiviazione a disposizione degli utenti Xbox e PlayStation 5. Secondo quanto emerso in queste ore, infatti, il gioco su Xbox Series X peserà qualcosa come 121.7GB, occupando quindi un notevole spazio nell’hard disk interno della console. Presumibilmente lo stesso accadrà anche su PlayStation 5.

NBA 2K21, questioni di peso

Considerando che NBA 2K21 è comunque un titolo cross generation, quindi non pensato specificatamente per le nuove piattaforme da gioco, tra i fan e gli addetti ai lavori è scattato di nuovo l’allarme, dopo i primi segnali in tal senso dei giorni scorsi all’analisi effettiva delle prestazioni delle due console da parte delle principali riviste del settore. Xbox Series X monta infatti un SSD con standard NVMe da 1 Terabyte, ma 200GB sono già occupati in partenza perché servono alla console per la formattazione e lo spazio destinato al sistema operativo. Dunque rimangono solo 800GB liberi.

PlayStation 5 monta invece una unità di memoria a stato solido proprietaria da 825GB, ma con effettivi solo 667GB a disposizione dell’utente. Se già titoli non next-gen occupano tanto spazio, ci si chiede, quando arriveranno quelli sviluppati appositamente per il nuovo hardware quanto ne occuperanno? La speranza dei fan a questo punto è che quanto prima vengano resi disponibili degli SSD esterni compatibili a prezzi abbordabili.