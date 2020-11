Tetris Effect: Connected, i mattoncini su Xbox Series X

Matteo Tontini,

Tetris Effect: Connected è finalmente disponibile e consente ai più nostalgici di immergersi nell’iconico gioco con i mattoncini ruotabili sotto nuove vesti. Il titolo è disponibile per Xbox Series X (e S), Xbox One e PC a 39,99 euro.

Si tratta di una versione originale di Tetris Effect con nuove modalità multiplayer sia competitive che cooperative, in locale e online. Si propone come un restyling totale del classico rompicapo, permettendo a giocatori vecchi e nuovi di sperimentarlo come mai visto e provato prima. Sarà come immergersi in un’esperienza totalmente nuova, grazie a musica, suoni, effetti speciali, sfondi e pulsazioni che esploderanno in sincronia con il modo di giocare degli utenti attraverso oltre tanti livelli e 10 modalità di gioco diverse, che andranno a estendere notevolmente la longevità.

In un certo senso, Tetris Effect: Connected è la perfetta scusa per giocare di nuovo a uno dei rompicapo più famosi di tutti i tempi. E l’aspetto interessante è che, grazie alla Smart Delivery, i giocatori hanno la possibilità di acquistare il titolo per Xbox One e ottenere l’accesso anche alle versioni Xbox Series X e Xbox Series S.

Tra le altre caratteristiche del gioco si annoverano nuove modalità multigiocatore come “Zone Battle”, che scuote il tradizionale gameplay del Tetris one-to-one attraverso la meccanica di Zone, resa famosa da Tetris Effect; una nuova modalità cooperativa “Connected”, dove fino a tre giocatori possono letteralmente collegare i loro campi da gioco e giocare come uno solo; oltre 30 diversi stadi, ognuno con la propria musica, gli effetti sonori, lo stile grafico e lo sfondo che si evolvono e mutano man mano che la partita progredisce.

Il titolo può essere acquistato sul Microsoft Store, ma è anche disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Inoltre, l’espansione multiplayer arriverà anche su PlayStation 4, PC via Epic Games Store e Oculus Quest nel corso dell’estate del 2021.