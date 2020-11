Operatori FWA: quali sono, elenco completo

Redazione Webnews,

Le connessioni FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, portano la Rete a quegli utenti che non sono coperti dalla rete tradizionale o dalla fibra. Inizialmente appannaggio di operatori locali, la tecnologia FWA, che viene anche definita FTTT (Fiber to the tower, “fibra fino all’antenna”), ha attirato ben presto anche aziende più grandi. Di recente, Fastweb ha prima annunciato e poi firmato un accordo con Linkem, che consentirà all’operatore di ampliare la propria gamma di servizi, raggiungendo anche quegli utenti ai quali non può installare la fibra. Scopriamo, intanto, quali sono gli operatori FWA già attivi.

EOLO

Quella di Eolo è una rete radio di accesso fissa a banda ultra larga con collegamenti in linea di vista. Copre attualmente circa 6.000 comuni, ovvero circa il 78% delle aree bianche, quelle non raggiunge da banda ultralarga. L’offerta attuale parte da 27,90 euro al mese e include:

– Internet fino a 30 Mb/s in download

– Chiamate illimitate

– EOLOrouter incluso

– Assistenza tecnica entro 3 minuti

LINKEM

Quella di Linkem è una connettività offerta attraverso un’architettura di accesso condivisa, con l’utente che si collega alla stazione radio base che a sua volta è servita da fibra ottica o da un altro ponte radio. L’offerta attuale parte da un abbonamento di 26,90 € al mese e include:

– Internet fino a 30 Mb/s in download

– Noleggio Apparato Gratuito

TIM

Tim offre un servizio FWA tramite un’architettura che prevede l’installazione di un’antenna ad altissimo guadagno che include modem LTE e Sim all’esterno dell’abitazione, con la connessone che arriva in casa tramite cavo LAN. L’offerta FWA di Tim parte da 35 euro al mese e include:

– 1 accesso ad Internet con internet illimitato, con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload. Oltre i 120 Giga al mese, la velocità sarà ridotta ad un massimo di 128 Kbps in download e 64 Kbps in upload senza costi aggiuntivi

– 1 canale voce VOIP e 1 indirizzo IP dinamico

– Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali e tutti i numeri mobili nazionali (tranne i numeri mobili RFI e cellulari satellitari)

– Servizi telefonici aggiuntivi: Chi è, Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata

– Apparato FWA in comodato d’uso gratuito

– Installazione dell’apparato FWA a cura di un tecnico TIM o ditta incaricata

VODAFONE

L’offerta Vodafone propone un traffico dati illimitato e prevede diversi profili con costo variabile a seconda della velocità scelta (per i primi 200 GB):

– fino a 30 Mbps in download e 5 Mbps in upload, a 24,90 € al mese;

– fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, a 29,90 € al mese,

– inclusi 6 mesi di abbonamento Amazon Prime con il servizio Amazon Prime Video

– modem a domicilio con spedizione gratuita.

TISCALI

La FWA di Tiscali viaggia attraverso una rete che si basa su un misto di fibra ed FWA+ che poi raggiunge gli utenti tramite connettività LTE. L’offerta attualmente disponibile parte da 26,95 euro al mese in cui sono inclusi:

– Modem Tiscali WiFi Gratis

– 500 minuti di chiamate al mese verso i cellulari

– 2 mesi di Infinity TV