Archivi d’impresa, la presentazione del volume edito da ANAI

Redazione Webnews,

È in programma per venerdì 20 novembre a partire dalle 17.30 l’evento di presentazione di Archivi d’impresa, un volume edito dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) che raccoglie le esperienze di archivisti, storici d’impresa, manager, professionisti, funzionari pubblici che a vario titolo e con diverse competenze si sono occupati e si occupano di questo particolare tipo di archivi prodotti e conservati dal ricco e variegato sistema delle imprese italiane.

Il volume, nato dall’idea del docente di archivistica Giorgetta Bonfiglio-Dosio, della direttrice di Fondazione Dalmine-archivio storico di Tenaris Carolina Lussana e dalla responsabile Archivio Storico Eni Lucia Nardi, racconta l’evoluzione che gli archivi delle imprese hanno visto nel corso di quasi cinquant’anni con un occhio al futuro e ai nuovi scenari di valorizzazione e digitalizzazione.

Eni ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo volume unico nel suo genere. Lo scorso anno, infatti, Eni ha organizzato a Castel Gandolfo un incontro con docenti di archivistica delle università italiane, storici d’impresa, dirigenti della Direzione generale per gli archivi e i responsabili dei principali archivi aziendali italiani e proprio da quell’incontro è nata l’idea di fare il punto della situazione degli archivi d’impresa in Italia, raccogliendo i diversi contributi. Eni, insieme a Fondazione Dalmine, si è offerta di sostenere i costi del volume e curarne la realizzazione, promuovendo così la valorizzazione dei nostri archivi e in generale della cultura d’impresa.

Ed è così che ha visto la luce Archivi d’impresa, la cui presentazione ufficiale coinciderà con la chiusura della Settimana della Cultura d’impresa di Confindustria. L’evento di presentazione del volume è organizzato da Museimpresa, associazione che conta quasi 100 archivi e musei d’impresa, e potrà essere seguito in diretta streaming previa registrazione a questo indirizzo.

All’evento, presentato e moderato da Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa e vicepresidente di Assolombarda, interverranno Antonella Mulè della Direzione generale Archivi, Giorgetta Bonfiglio-Dosio, direttore scientifico della rivista “Archivi”, Marco Doria, professore ordinario Università di Genova e presidente ASSI (Associazione studi storici sull’impresa) e Francesca Pino, coordinatrice del Gruppo Italiano Archivi d’Impresa.