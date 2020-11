PayPal lancia l’alternativa a GoFundMe: Generosity Network

Redazione Webnews,

PayPal continua ad essere uno dei servizi di pagamento digitale più popolari ed utilizzati al Mondo e da oggi il suo bacino di utenti è destinato a crescere significativamente. Il colosso statunitense, infatti, ha annunciato il lancio di una piattaforma per lanciare raccolte fondi, simile al popolare GoFundMe.

Generosity Network, questo il nome scelto da PayPal, è pensato per le piccole realtà, a cominciare dai singoli cittadini, che vogliono raccogliere fondi per le cause più disparate, anche personali. Ogni raccolta fondi può avere una durata massima di 30 giorni ed è possibile fissare una richiesta di massimo 20mila dollari per ciascun progetto, anche se non sembrano esserci dei limiti su quanto si può raccogliere.

PayPal spiega che i fondi raccolti – so può donare anche un solo dollaro – verranno depositato direttamente nell’account PayPal di chi ha avviato la raccolta fondi al termine di ogni singola campagna. I trasferimenti dei fondi avvengono con la sicurezza che da sempre viene garantita da PayPal e, almeno per questo primo periodo, non sono previste delle commissioni.

Come altre piattaforme simili, il Generosity Network permette fin dalla sua schermata principale di avviare velocemente una raccolta fondi scegliendo tra una serie di categorie pre-impostate, ma anche di effettuare una ricerca tra quelle già attive e scegliere così a chi e quanto donare.

Il servizio è disponibile anche in Italia fin da oggi e l’avvio di una campagna di raccolta fondi richiede necessariamente di essere in un possesso di un account PayPal.