Spesa online con PAM: guida all’acquisto

Matteo Tontini,

In risposta all’emergenza sanitaria in corso, la spesa online è una soluzione utile per evitare assembramenti e lunghe code. Anche PAM permette di comperare in Rete, direttamente dal suo sito web e farsi recapitare a casa i prodotti.

La possibilità viene offerta da Pam a Casa, che a seconda di dove abitano offrirà dei vantaggi agli utenti. Quali sono i vantaggi?

Pam a Casa: come funziona il servizio

Per esempio, a Milano e a Padova si può ricevere la spesa direttamente a domicilio, anche se ordinata nella stessa giornata, scegliendo la fascia oraria più consona. Gli utenti non dovranno pagare la spesa a domicilio nel caso in cui il totale sia almeno di 50 euro, e vedranno recapitarsi a casa i prodotti grazie ai furgoni elettrici della nota catena di supermercati.

Sempre a Padova, ma anche a Venezia e a Roma, è possibile fare la spesa online e ritirarla in un negozio (chiaramente il servizio di ritiro è gratuito), a patto che la spesa minima sia di 29,90 euro.

Su Torino e Roma, PAM offre una copertura tramite Amazon Prime Now. Anche in questo caso, la consegna a domicilio è gratuita per una spesa superiore a 50 euro. Si potrà anche scegliere una finestra oraria di una o due ore, ma sarà richiesto un piccolo esborso aggiuntivo: nel primo caso di 7,99 euro, nel secondo di 3,49. Romani e torinesi potranno usufruire del servizio tutti i giorni dalle 8 alle 24 (Roma) e dalle 10 alle 24 (Torino).

Ma come si fa a fare la spesa online con PAM in altre zone? Ci pensa Everli, servizio che consente di scegliere il proprio negozio Pam o Panorama di fiducia. A quel punto, un addetto farà la spesa per l’utente e gliela consegnerà a casa nell’intervallo di tempo scelto.

Come fare la spesa online con PAM

Fare la spesa online con PAM è semplicissimo. Basta seguire questo processo:

Fare sul sito dedicato e accedervi cliccando in alto a destra su Accedi o Registrati (nel caso in cui non si avesse un account).

Allora non resterà che scegliere la categoria nell’elenco in alto a sinistra e consultare il catalogo di prodotti.

Premendo il pulsante Aggiungi per ognuno di essi si andrà a riempire il carrello.

Quindi bisognerà fare clic sull’icona dedicata in alto a destra e poi su Procedi all’acquisto (val la pena sottolineare che per la prima spesa, a patto che sia di minimo 50 euro, si potrà usufruire di 10 euro di sconto ).

Non rimarrà quindi che aspettare la propria spesa a casa nell’orario concordato.