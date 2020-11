Huawei Black Friday: sconti fino al 40%

Redazione Webnews,

Su Huawei Store è possibile acquistare per il Black Friday tantissimi prodotti in promozione con sconti che arrivano fino al 40%. Una volta raggiunto lo store online del brand cinese, è possibile trovare in saldo prodotti di diverse categorie merceologiche, come computer portatili, tablet, smartphone, ma anche indossabili.

Huawei: MateBook 13 e MateBook D 14 in promozione

Tra i notebook Windows, con il Black Friday Huawei consente di acquistare ad un prezzo scontato i modelli MateBook 13 e MateBook D 14: il primo è offerto fino al 27 novembre al prezzo di 699,00 euro anziché di 799,00 euro; il secondo, invece, è disponibile con uno sconto di 50 euro, ovvero 749,00 euro invece che 799,00 euro.

Occhio all’offerta del tablet Huawei MatePad Pro LTE, dispositivo dal design minimalista e molto sottile. In questo caso il risparmio è di ben 150 euro: 449,00 euro anziché 599,90 euro. E non è tutto, perché aggiungendo 50 euro sarà possibile acquistare contestualmente la cover tastiera e lo stylo M-Pencil.

Gli smartphone Huawei con lo sconto

Tra gli smartphone, mega sconto su Huawei P40 Pro, che fino al 27 novembre è disponibile al prezzo di 799 euro anziché 1.049,90 euro. Huawei P30 Pro, invece, costa per pochi giorni 599,00 euro. In entrambi i casi, nel bundle sono inclusi gli auricolari in-ear Huawei FreeBuds Pro. A proposito degli auricolari, solo oggi Huawei FreeBuds Pro e Huawei FreeBuds 3 sono disponibili rispettivamente al prezzo di 139,00 euro e 99,00 euro anziché 179,00 euro e 139,00 euro.

Indossabili e concorso a premi

Tra i dispositivi indossabili, interessanti i prezzi in saldo degli smartwatch Huawei Watch Fit e Huawei Watch GT 2 sono in vendita per Black Friday rispettivamente a 99,00 euro e 169,90 euro. Si tratta solo di una selezione delle offerte attualmente valide, inoltre, coloro i quali si iscriveranno alla newsletter di Huawei Store entro il 10 dicembre, potranno partecipare ad un’estrazione che consente di accreditarsi uno dei seguenti premi: Huawei Mate 40 Pro, Huawei P smart 2021, Huawei X Gentle Monster II, Huawei FreeBuds Studio e Huawei Watch Fit 2.