Spesa online CRAI: accesso, servizi e costi

Massimo Reina,

CRAI è un marchio molto conosciuto in tutta Italia, dove opera da oltre 45 anni. come sinonimo di negozio di prossimità basato su un rapporto di conoscenza e di fiducia tra il dettagliante e la clientela. Una vera catena nazionale presente in modo diffuso e radicato su tutto il territorio in circa mille comuni e in 19 regioni d’Italia, attraverso 17 poli e oltre 3.600 punti vendita.

Come fare la spesa online con CRAI

Fare la spesa sul sito internet di CRAI è semplice come farla fisicamente in un qualsiasi punto vendita. Per prima cosa bisogna entrare nel portale di CRAI Spesa Online e scegliere le modalità di consegna in base alla disponibilità dei negozi. E’ infatti possibile farsi portare fino a casa la spesa, oppure ritirarla in negozio, in entrambi i casi in un orario stabilito in base alle proprie necessità.

Consegna, ritiro e costi

Ovviamente in relazione alla tipologia scelta, il funzionamento e i costi saranno leggermente diversi. Per la spesa a domicilio basta seguire queste semplici indicazioni per completare gli acquisti che si desiderano. Innanzitutto occorre selezionare il proprio negozio di fiducia, prenotare il giorno e la fascia oraria per la consegna a casa.

Poi, scorrere il catalogo e scegliere i prodotti dai vari reparti, aggiungendo al carrello ciascuno di quelli desiderati. Una volta completati gli acquisti, ricontrollare la lista della spesa, recarsi alla cassa e registrarsi. Infine selezionare la modalità di pagamento preferita per concludere l’ordine.

Il costo del servizio può cambiare sensibilmente in base al punto vendita, ma in media non supera un massimo di 5,90€ e varia a seconda del totale della spesa: più è alto, più si abbassa il prezzo della consegna fino ad annullarsi del tutto: sopra i i 70€, infatti, la consegna a domicilio è gratuita.

La spesa online con ritiro in negozio funziona più o meno allo stesso modo, l’unica differenza consiste nel fatto che la prenotazione del giorno e della fascia oraria per andare a prendere la merce acquistata varia in base alla disponibilità.