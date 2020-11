Huawei Matebook X Pro in sconto per il Black Friday

Redazione Webnews,

A poche settimane dal suo arrivo sul mercato italiano, il versatile e potente Huawei Matebook X Pro scende eccezionalmente di prezzo in occasione del Black Friday 2020 di Amazon.

Il risparmio è davvero importante: ben 500 euro per ciascuno dei due modelli in offerta per queste due giornate di sconti, fino alle 23.59 del 27 novembre. Ecco la scheda tecnica dei due modelli in sconto:

Huawei Matebook X Pro 2020 (Intel i7 e SSD da 1 TB)

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : 13″ Infinite FullView touch (3000×2000 pixel)

: 13″ Infinite FullView touch (3000×2000 pixel) Dimensioni : 35 x 27 x 6.5 cm

: 35 x 27 x 6.5 cm Peso : 1,33 kg

: 1,33 kg Processore : Intel Core i7-10510U di decima generazione, 1,8 GHz 4 cores, Turbo fino a 4,9 GHz

: Intel Core i7-10510U di decima generazione, 1,8 GHz 4 cores, Turbo fino a 4,9 GHz Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Archiviazione : 1 TB SDD

: 1 TB SDD Webcam : Fotocamera incassata da 1 MP

: Fotocamera incassata da 1 MP Batteria : fino a 13 ore in riproduzione video

: fino a 13 ore in riproduzione video Colorazioni: Grigio (Space Grey)

Huawei Matebook X Pro 2020 (Intel i7 e SSD da 1 TB) in offerta per il Black Friday 2020

Huawei Matebook X Pro 2020 (Intel i5 e SSD da 512 TB)

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : 13″ Infinite FullView touch (3000×2000 pixel)

: 13″ Infinite FullView touch (3000×2000 pixel) Processore : Intel 10a generazione fino a Core i5-10210U

: Intel 10a generazione fino a Core i5-10210U Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Archiviazione : 512 GB SDD

: 512 GB SDD Webcam : Fotocamera a scomparsa

: Fotocamera a scomparsa Batteria : fino a 13 ore in riproduzione video 1080p

: fino a 13 ore in riproduzione video 1080p Colorazioni: Grigio (Space Grey)

Huawei Matebook X Pro 2020 (Intel i5 e SSD da 512 TB) in offerta per il Black Friday 2020

