Catalogo Prime Video: serie TV e film dicembre 2020

Matteo Tontini,

Amazon Prime Video avrà un dicembre 2020 carico di novità, tra film e serie TV accattivanti che andranno a intrattenere gli utenti durante l’ultimo mese dell’anno.

Sicuramente da non lasciarsi sfuggire The Wilds, il survival drama in parte “pigiama party” distopico che segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, impegnate a lottare per la sopravvivenza dopo un incidente aereo. Spazio anche alla quinta stagione di The Expanse, così come alla nuova di The Grand Tour presents: A Massive Hunt. Interessante l’arrivo di The Gentlemen, pellicola di Guy Ritchie che segue le vicende di un uomo che, dopo aver deciso di vendere il suo impero della marijuana, si ritrova in una vera e propria guerra.

Ma dicembre 2020 è anche il mese de Il giardino segreto, nuovo reboot tratto dal romanzo di Frances Hodgson Burnett: la trama ruota intorno a una bambina rimasta orfana, Mary, che si trasferisce a casa di suo zio e vi scopre l’esistenza di un giardino ricco di numerosi segreti. Incuriosisce anche il thriller Antebellum, che segue le vicende di una scrittrice, Veronica Henley, intrappolata in una realtà dalla quale può fuggire solo trovando la soluzione a un enigma.

Infine potrebbe risultare piacevole la visione di Sylvie’s Love, lovestory tra un sassofonista e una commessa in un negozio di dischi che sogna diventare una star del cinema.

Catalogo Prime Video: uscite di dicembre 2020

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Prime Video di dicembre 2020. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Serie TV originali

The Wilds – 11 dicembre

The Expanse – stagione 5 – 16 dicembre

El Cid – 18 dicembre

The Grand Tour presents: A Massive Hunt – 18 dicembre

Yearly Departed – 30 dicembre

Serie TV non originali

Occhi di Gatto (stagione 1) – 1 dicembre

Masha e Orso (due stagioni) – 5 dicembre

Scatola nera (stagione 2) – 7 dicembre

Attack On Titan (stagione 4) – 8 dicembre

Bull (tre stagioni) – 10 dicembre

Hawaii Five-0 (stagioni 9-10) – 14 dicembre

Occhi di Gatto (stagione 2) – 15 dicembre

Film originali

The Gentlemen – 1 dicembre

10 giorni con Babbo Natale – 4 dicembre

Sound of Metal – 4 dicembre

Il giardino segreto – 10 dicembre

I’m Your Woman – 11 dicembre

Antebellum – 14 dicembre

Weekend – 17 dicembre

After 2 – 22 dicembre

Sylvie’s Love – 25 dicembre

Film non originali

Liam Gallagher: As it Was – 1 dicembre

Book Club – Tutto può succedere – 1 dicembre

Funny People – 1 dicembre

Saint Judy – 1 dicembre

Hotel Transylvania – 1 dicembre

Ace Ventura: L’acchiappanimali – 1 dicembre

Ace Ventura: Missione Africa – 1 dicembre

Caleb – 1 dicembre

L’appuntamento natalizio di papà – 2 dicembre

L’agenzia dei bugiardi – 18 dicembre

A un metro da te – 21 dicembre

I fratelli Sisters – 28 dicembre

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa – 30 dicembre