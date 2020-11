Tutte le offerte PlayStation per il Black Friday

Redazione Webnews,

PlayStation 5 è uscita ormai da qualche giorno anche in Italia ed è pressoché introvabile, ma la nuova notizia per chi non è alla ricerca della nuovissima console è che i prezzi di PlayStation 4 sono già scesi e in occasione del Black Friday 2020 di Amazon calano ulteriormente per una manciata di ore, così come quella di una serie di videogiochi per PlayStation 4.

Lo sconto che vi proponiamo oggi riguarda PlayStation 4 PRO con capiente hard disk da 1TB e supporto al 4K HDR nella sua versione esclusiva per Amazon che include anche una PS Live Card del valore di 20 euro.

PS4 Pro in offerta per il Black Friday 2020

Scende di prezzo anche il visore per la realtà virtuale PlayStation VR nel bundle che include anche la PlayStation Camera e una copia digitale di PlayStation VR Worlds per testare a fondo il visore senza dover acquistare ulteriori titoli.

Ecco, invece, tutti i videogiochi per PlayStation 4 che scendono drasticamente di prezzo fino alle 23.59 di oggi, ultimo giorno del Black Friday 2020 di Amazon:

Marvel’s Spider-Man

Ghost of Tsushima

Medievil

The Last Of Us Remastered

Days Gone

Horizon Zero Dawn

Dreams

Nioh 2

