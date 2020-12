Cashback di Stato, come aggiungere una carta all’app IO

Redazione Webnews,

Il Cashback di Stato è arrivato. Con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali e limitare il più possibile l’evasione fiscale, il governo italiano ha lanciato l’iniziativa che permette di ricevere un rimborso del 10% sugli acquisti effettuati nei negozi fisici utilizzando una carta di credito o carta di debito, fino ad un massimo 150 euro entro il 31 dicembre 2020.

L’iniziativa ha come suo fulcro l’applicazione IO dei servizi pubblici, disponibile gratuita per i dispostivi iOS e Android. È da lì che si potrà tenere traccia delle transazioni eseguite e valide per il Cashback di Stato ed è lì che si possono abilitare le carte di credito o di debito che si intende utilizzare con partecipare all’iniziativa. E, sempre lì, è necessario indicare il proprio IBAN per ricevere l’accredito di quel 10% della spese effettuata per almeno 10 transazioni differenti.

Come aggiungere un metodo di pagamento all’app IO

Dopo il caos delle prime ore, la situazione è tornata alla normalità e l’inserimento dei metodi di pagamento è stato ripristinato. Vediamo insieme come aggiungere uno o più metodi di pagamento ed iniziare subito ad effettuare transazioni per ottenere il rimborso previsto da parte dello Stato.

Dalla schermata principale dell’app IO sarà sufficiente selezionare AGGIUNGI alla voce Metodi di pagamento. Lì vi troverete davanti una serie di opzioni:

Carte di credito, debito o prepagata

Carta BancoPosta o PostePay

Carta PagoBANCOMAT

A seconda della tipologia di carta che avete a disposizione dovrete scegliere l’apposita voce e, nella schermata successiva, inserire il nome del titolare della carta, il numero, la data di scadenza e il codice di sicurezza, le ultime tre cifre del numero che trovate sul retro della carta.

Cliccate su CONTINUA e attendete il completamento della procedura, che non richiederà più di pochi secondi. A quel punto, tornando nella schermata principale, troverete la vostra carta inserita e potrete subito iniziare ad effettuare transazioni – soltanto nei negozi fisici, lo ricordiamo – e tenere sotto controllo nella scheda Cashback, quelle valide per l’iniziativa.