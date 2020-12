Le TV Samsung in offerta per il Natale di Amazon

Redazione Webnews,

Il Natale è alle porte e dopo la valanga di offerte del Black Friday 2020, Amazon ha deciso di continuare con le offerte e permettere così ai più ritardatari di completare i regali di Natale o di togliersi qualche sfizio in conclusione di un anno difficile per tutti. Se state pensando di mandare in pensione il vostro vecchio televisore, per le prossime ore tra i prodotti in offerta ci sono alcune tra le migliori smart TV targate Samsung, da quelle della serie Q64T e della serie Q74T con pannello QLED.

Le Smart TV di Samsung in offerta che vi proponiamo di seguito, con prezzi validi per gli utenti di Amazon Prime, sono da considerarsi fino ad esaurimento scorte e sono inclusive della spedizione veloce gratuita.

La Serie Q64T di Samsung

Samsung QE50Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 50″

Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 55″

Samsung QE43Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 43″

Samsung TV QE65Q64TAUXZT Smart TV 65″

La Serie Q74 di Samsung



Samsung QE55Q74TATXZT Serie Q74T QLED Smart TV 55″

Samsung TV QE75Q74TATXZT Smart TV 75″

La Serie Q80 di Samsung

Samsung QE65Q80TATXZT Serie Q80T QLED Smart TV 65″

