Reddit ha comprato Dubsmash, il rivale di TikTok

Matteo Tontini,

Reddit ha annunciato di aver concluso con successo la trattativa Dubsmash, piattaforma incentrata sui brevi video in stile TikTok. Al momento non è chiara la cifra sborsata per l’acquisto, ma, mentre Dubsmash manterrà il suo brand e la sua piattaforma, i suoi servizi saranno integrati in Reddit.

Due realtà totalmente diverse, che tuttavia sarà interessante vedere coesistere (soprattutto sarà interessante scoprire in che modo l’una riuscirà a contribuire al successo dell’altra). Reddit è nata nel 2005 e organizza i suoi contenuti in diversi forum divisi in base alle aree di interesse: gli utenti hanno dunque la possibilità di scambiarsi opinioni su qualsiasi argomento, scrivendo post e condividendo link. Dubsmash, invece, esiste dal 2014 come applicazione, dove gli utenti potevano doppiare scene famose di film, serie e celebrità; dal 2017, poi, ha deciso di mutare in social network e, stando a TechCrunch, negli USA è stata seconda solo a TikTok in quanto a numero di download.

Il successo di TikTok, nota app di ByteDance, ha spinto molte società ad aggiungere servizi incentrati su brevi video alle loro piattaforme, con Snapchat che ha lanciato Spotlight a novembre e Facebook che ha invece introdotto i suoi Reels su Instagram all’inizio di quest’anno. A proposito di TikTok, di recente è scaduto l’ultimatum di Trump, che imponeva all’applicazione di interrompere le attività sul suolo statunitense nel caso in cui il ramo USA non fosse stato ceduto a un’azienda americana. A quanto pare, tuttavia, le procedure per la vendita dell’app sarebbero ancora in corso, e la speranza è che si raggiunga un accordo definitivo.