Un leak svela i nuovi auricolari Samsung Galaxy Buds Pro

Redazione Webnews,

Samsung ancora una volta non riesce a farci una sorpresa. I nuovi auricolari wireless in-ear Galaxy Buds Pro che saranno annunciati insieme ai nuovi smartphone della famiglia Galaxy S21 sono stati svelati in anticipo da un utente di Reddit, anche se il dito andrebbe puntato proprio verso Samsung.

Le immagini che svelano i nuovi auricolari arrivano dai file APK della versione aggiornata dall’app che permetterà agli utenti Android di gestire e configurare i nuovi auricolari. Lo scorso anno era accaduto la stessa cosa e anche in questo insolito 2020 Samsung si è lasciata scappare da sotto le mani la sorpresa.

I Galaxy Buds Pro, in arrivo all’inizio del 2021, si rifanno al design dei primi Galaxy Buds e presenteranno tre colorazioni diverse: nero, argento e blu. Stando agli screenshot diffusi in questi ore, gli auricolari puntano a sfidare i tanto apprezzati AirPods Pro di Apple proponendo la cancellazione attiva del rumore e audio 3D.

I nuovi auricolari saranno in grado di riconoscere la voce e passare automaticamente alla modalità ambiente che riduce il volume di ciò che stiamo sentendo e di riconnette con ciò che ci circonda. La funzionalità può essere impostata per attivarsi per 5, 10 o 15 secondi e disattivarsi dopo quel lasso di tempo o soltanto dopo l’intervento manuale dell’utente con un semplice tap sui Galaxy Buds Pro.

Avremo anche la possibilità di settare le impostazioni per ciascun auricolare, come ci confermano gli screenshot diffusi su Reddit. Dopo i leak sui nuovi smartphone della famiglia Galaxy S21, ora anche gli auricolari in-ear sono stati svelati con qualche settimana di anticipo. Riuscirà Samsung a sorprenderci durante l’evento Unpacked con cui darà il via al 2021?