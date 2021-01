Coronavirus: il report live sui vaccini in Italia e nel mondo

Redazione Webnews,

Sono partite le vaccinazioni contro il coronavirus e da qualche giorno il governo italiano ha messo online una piattaforma tramite la quale consultare un report aggiornato in tempo reale. Si tratta di un sito aggiornato in tempo reale dall’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, e che consente di consultare con pochi click numeri, percentuali e statistiche delle vaccinazioni sul territorio nazionale, regione per regione. I dati vengono caricati di continuo, senza orari specifici insomma, e riporta alcuni parametri che forniscono inoltre dettagli su come stia procedendo il piano realizzato dall’esecutivo assieme al commissario straordinario per la pandemia Domenico Arcuri.

Report vaccini in Italia: la piattaforma aggiornata in tempo reale

Nella parte alta della piattaforma sono riportati data e orario dell’ultimo update, con il numero di dosi consegnate e quelle somministrate. Più in basso, una cartina dell’Italia, consente di comprendere subito quali siano le Regioni che stanno andando più velocemente con le somministrazioni. Quelle che hanno somministrato più dosi sono contraddistinte da un colore più scuro. Quelle con la colorazione più chiara sono le aree in cui le vaccinazioni vanno maggiormente a rilento.

Di fianco alla cartina, c’è il dettaglio numerico regione per regione con le dosi consegnate e quelle somministrate, con tanto di percentuale. Più in basso, invece, il numero di vaccinati per genere rappresentati tramite due icone, infine il grafico con le vaccinazioni per fasce di età e quello per categorie (operatori sanitari e socio-sanitari, personale non sanitario, ospiti strutture residenziali). Qui il link per consultare live i dati sulle vaccinazioni in Italia.

Vaccinazioni: come stanno andando nel mondo

Per chi volesse consultare grafici e numeri sulle vaccinazioni al di fuori dei confini italiani, invece, deve fare riferimento alla piattaforma Our World in Data, che aggiorna costantemente le statistiche e fornisce anche la data di ultimo aggiornamento dei dati nazione per nazione.