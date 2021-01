eBay: due nuovi coupon con sconti fino al 31 marzo

Redazione Webnews,

Visto il successo delle precedenti iniziative, eBay lancia due nuovi coupon che consentono di ottenere uno sconto extra su tantissimi prodotti. Entrambi i codici sconto sono validi fino al 31 marzo e si possono utilizzare per acquistare prodotti delle categorie merceologiche più gettonate, a partire dagli smartphone passando per le smart TV, gli elettrodomestici e quant’altro.

eBay: il primo coupon

Il primo coupon messo a disposizione da eBay è PIT10PERTE: consente di applicare ai prodotti uno sconto del 10% per un valore massimo di 50 euro ed è utilizzabile da ciascun account per 10 volte. A questo indirizzo potrete consultare una selezione dei prodotti coinvolti nell’iniziativa, tenendo ben presente che da qui al 31 marzo potrebbero esserci delle variazioni. Di seguito, invece, i dettagli del couopon:

Codice: PIT10PERTE

Valore: 10%

Sconto: 50€ massimo

Utilizzi: 10 per ogni utente

Inizio: 11 gennaio 2021 ore 9:00

Fine: 31 marzo 2021 ore 23:59

eBay: il secondo coupon

Per riscattare il secondo coupon occorre utilizzare il codice PIT10EUROFF, che consente di ottenere uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 20. Si può usare cinque voler per ciascun account ed è valido solo per l’acquisto dei prodotti inseriti in questa selezione, che anche in questo caso possono variare da qui al termine dell’iniziativa. Di seguito i dettagli:

Codice: PIT10EUROFF

Valore: 10€

Spesa: 20€ minimo

Utilizzi: 5 per ogni utente

Inizio: 11 gennaio 2021 ore 9:00

Fine: 31 marzo 2021 ore 23:59

Come riscattare i coupon

Utilizzare i due codici sconto è semplicissimo: dopo aver fatto il login ad eBay con il proprio account, bisogna aggiungere uno o più prodotti tra quelli coinvolti nell’iniziativa all’interno del carrello, come faremmo tradizionalmente. Prima di fare il pagamento, occorre inserire il codice coupon all’interno dell’apposito campo e procedere con il pagamento. Sono accettati i metodi Paypal, Carta di Credito o Debito.