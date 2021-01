Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: prezzi e specifiche

Redazione Webnews,

L’ufficialità è finalmente arrivata. Samsung ha svelato al mondo i tre nuovi dispositivi della serie Galaxy S21 – Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra – confermando senza alcuna sorpresa tutti i leak delle ultime settimane, incluso il fatto che i nuovi smartphone top di gamma arriveranno ai consumatori senza il caricabatterie, come già fatto da Apple con iPhone 12.

Vediamo insieme le specifiche tecniche dei tre nuovi dispositivi che possono essere preordinati a partire da oggi, con consegna prevista dal 29 gennaio prossimo, giorno in cui Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra entreranno ufficialmente in commercio anche in Italia.

Samsung Galaxy S21: le specifiche tecniche

Schermo : Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ FHD+ (2400×1080 pixel), Infinity-O, HDR10+, refresh rate adattivo (48-120Hz)

: Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ FHD+ (2400×1080 pixel), Infinity-O, HDR10+, refresh rate adattivo (48-120Hz) Processore : Exynos 2100 (octa-core) 5nm

: Exynos 2100 (octa-core) 5nm RAM : 8 GB LPDDR5

: 8 GB LPDDR5 Archiviazione : 128 GB o 256 GB

: 128 GB o 256 GB Batteria : 4.000mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging e Wireless PowerShare

: 4.000mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging e Wireless PowerShare Dimensioni : 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm Peso : 169 grammi

: 169 grammi Fotocamera principale : sensore principale da 12 megapixel (FOV 79°, F/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2) e zoom ottico da 64 megapixel (FOV 76°, f/2,0)

: sensore principale da 12 megapixel (FOV 79°, F/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2) e zoom ottico da 64 megapixel (FOV 76°, f/2,0) Fotocamera anteriore : 10 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2)

: 10 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

: 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou Sensore impronte digitali : ultrasonico integrato nel display

: ultrasonico integrato nel display Colorazioni : Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White

: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White Prezzo: a partire da 879 euro

Samsung Galaxy S21+: le specifiche tecniche

Schermo : Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ FHD+ 2400×1080, refresh rate adattivo (48-120Hz)

: Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ FHD+ 2400×1080, refresh rate adattivo (48-120Hz) Processore : Exynos 2100 (octa-core), 5nm

: Exynos 2100 (octa-core), 5nm RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB o 256 GB

: 128 GB o 256 GB Dimensioni : 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm Peso : 200 grammi

: 200 grammi Fotocamera principale : sensore principale da 12 megapixel (FOV 79°, F/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2 )e zoom ottico da 64 megapixel (FOV 76°, f/2,0)

: sensore principale da 12 megapixel (FOV 79°, F/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2 )e zoom ottico da 64 megapixel (FOV 76°, f/2,0) Fotocamera anteriore : 10 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2)

: 10 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Batteria : 4.800 mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

: 4.800 mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare Connettività : 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

: 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou Sensore impronte digitali : ultrasonico integrato nel display

: ultrasonico integrato nel display Colorazioni : Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black

: Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black Prezzo: a partire da 1.079 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra: le specifiche tecniche

Schermo : Dynamic AMOLED 2X 6,8″ WQHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate adattivo 11-120Hz

: Dynamic AMOLED 2X 6,8″ WQHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate adattivo 11-120Hz Processore : Exynos 2100 (octa-core), 5nm

: Exynos 2100 (octa-core), 5nm RAM : 12 o 16 GB

: 12 o 16 GB Archiviazione : 128GB, 256GB o 512GB

: 128GB, 256GB o 512GB Dimensioni : 75.6 x 165.1 x 8.9 mm

: 75.6 x 165.1 x 8.9 mm Peso : 227 grammi

: 227 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

: 5.000 mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare Fotocamera principale : quadrupla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel (FOV 76°, f/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2), zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel

: quadrupla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel (FOV 76°, f/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2), zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel Fotocamera anteriore : 40 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2)

: 40 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

: 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou Colorazioni : Phantom Silver, Phantom Black

: Phantom Silver, Phantom Black Prezzo: a partire da 1.279 euro

Confermando i leak dei giorni scorsi, chi effettuerà il preordine di uno dei nuovi Galaxy S21 si porterà a casa anche i Galaxy Buds e i nuovi SmartTag:

Samsung Galaxy S21 : Galaxy Buds Live e Galaxy SmartTag

: Galaxy Buds Live e Galaxy SmartTag Samsung Galaxy S21+ : Galaxy Buds Live e Galaxy SmartTag

: Galaxy Buds Live e Galaxy SmartTag Samsung Galaxy S21 Ultra: Galaxy Buds Pro e Galaxy SmartTag