Super Cashback, l’app IO inizia a mostrare la classifica

A 20 giorni dall’avvio del nuovo semestre del Cashback di Stato 2021, l’app IO sta iniziando a mostrare ai utenti la loro posizione nella classifica per il Super Cashback, il programma extra che metterà in palio 1.500 euro per i primi 100mila partecipanti all’iniziativa lanciata dal governo italiano.

Oltre al cashback tradizionale, ogni semestre i primi 100mila partecipanti che avranno totalizzato il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento registrati ai fini del Programma riceveranno un Super Cashback di 1.500 euro. Ciascun utente, da regolamento, sarà sempre aggiornato sulla propria posizione nella classifica generale e proprio in queste ore, per chi ha aderito all’iniziativa fin dal 1° gennaio scorso, quella posizione è iniziata a comparire.

Scoprire la propria posizione in classifica è semplicissimo. La nuova voce compare nella stessa schermata in cui vengono riepilogate tutte le transazioni conteggiate ai fini del Cashback, ma la posizione in classifica potrebbe non essere sempre in tempo reale a causa del tempo necessario per registrare ciascuna transazione.

Giorno dopo giorno, si legge nelle FAQ dell’app IO, verrà mostrato agli utenti quante transazioni hanno effettuato il 1° e il 100millesimo utente in classifica, così da permettere di visualizzare il numero di transazioni richieste per entrare nella graduatoria e scoprire quanto manca per riuscire a scalarla.

La buona notizia per gli acquirenti più assidui è che i 1.500 euro del Super Cashback si sommano ai 150 euro massimi ottenibili col Cashback tradizionale, arrivando quindi ad un totale di 1.650 euro di rimborso ogni sei mesi, a patto ovviamente di aver effettuato almeno 50 transazioni valide ed essere tra i primi 100mila cittadini che hanno totalizzato più transazioni nello stesso periodo.