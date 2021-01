Xbox Live Gold sale di prezzo. Aumenti anche in Italia?

Daniele Particelli,

Microsoft ha annunciato oggi la decisione di aumentare i prezzi degli abbonamenti Xbox Live Gold per alcuni mercati, incluso quello statunitense, con una motivazione che lascia immaginare un adeguamento anche per il resto del Mondo: in molti Paesi il prezzo di Xbox Live Gold non cambia da anni, in alcuni casi addirittura da dieci anni, e per Microsoft è giunto il tempo di equilibrare un po’ le cose e incassare di più per investire maggiormente nella comunità di Xbox.

Microsoft non ha ancora fornito un elenco dei Paesi in cui è previsto l’incremento, ma ha precisato che l’aumento di prezzo riguarda soltanto i nuovi utenti di Xbox Live Gold. Chi ha già un abbonamento a 6 mesi o a 12 mesi non ha nulla di cui preoccuparsi, almeno per ora: al rinnovo dell’abbonamento verrà addebitato il prezzo attuale, senza alcun incremento.

I nuovi utenti di Xbox Live Gold, invece, si troveranno subito davanti gli aumenti annunciati da Microsoft, 1 dollaro in più per l’abbonamento mensile e 5 dollari in più per quello trimestrale, o l’equivalente nella valuta locale.

Questi i nuovi prezzi ufficiali:

Xbox Live Gold, 1 mese: 10.99 dollari

Xbox Live Gold, 3 mesi: 29,99 dollari

Xbox Live Gold, 6 mesi: 59,99 dollari

Al momento in Italia l’abbonamento a Xbox Live Gold ha un costo mensile di 6,99 euro, che sale a 19,99 euro per il trimestrale e 39,99 euro per l’abbonamento a 6 mesi. Se Microsoft confermerà l’aumento anche per il nostro Paese, il canone mensile potrebbe salire a 7,99 euro, mentre per tre mesi si potrebbe arriverà a 24,99 euro. Difficile, invece, ipotizzare un prezzo di 59,99 euro per l’abbonamento a sei mesi, che raddoppierebbe rispetto ai 29,99 euro a cui viene proposto oggi.