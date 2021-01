Iliad: Giga 70 con 5G incluso a 9,99 euro

Redazione Webnews,

Terminata la promozione Flash 70, Iliad lancia una nuova promozione analoga, Giga 70 che ha lo stesso prezzo e include il 5G. La novità è rappresentata anche dal fatto che contrariamente alla precedente, questa nuova offerta non ha scadenza.

Iliad Giga 70: cosa include la promozione

– 4G, 4G+ e 5G incluso

– minuti illimitati

– SMS illimitati

– 70 GB di traffico dati

– 6GB dedicati per il roaming in Europa

– Prezzo: 9,99 euro/mese, attivabile con nuovo numero e con portabilità

La nuova offerta Giga 70 di Iliad non ha limiti di velocità e non prevede rimodulazioni future, esattamente come le altre offerte “sempreverdi” dell’operatore, ovvero quelle rispettivamente da 4,99, 6,99 e 7,99. Per sottoscriverla basta andare sul sito ufficiale di Iliad, oppure attraverso uno dei 1.300 Simbox, Iliad Store e Iliad Corner, Iliad Point e nei punti Snaipay presenti in tabaccherie, edicole e bar.

L’offerta Giga 50 include il 5G di Iliad, che attualmente è disponibile in 27 città, eccole: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Ovviamente, per sfruttare la rete di ultima generazione, occorre un dispositivo compatibile e al momento lo sono: Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Oppo Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro.

Le altre promozioni Iliad

Le altre offerte Iliad attivabili con nuova attivazione o portabilità del numero sono:

GIGA 50: chiamate e messaggi illimitati + 50 GB di internet + 4GB di dati in Europa (7,99 euro)

GIGA 40: chiamate e messaggi illimitati + 40 GB di internet + 4GB di dati in Europa (6,99 euro)

SOLO VOCE: chiamate e messaggi illimitati + 40MB di dati (4,99 euro)

Secondo i dati aggiornati al 30 settembre 2020, sono 6.8 milioni i clienti Iliad in Italia, mentre per quel che riguarda l’infrastruttura di Rete, i siti attualmente installati sono 6.640.