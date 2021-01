Spesa online con Amazon Fresh: consegna in giornata

Redazione Webnews,

Amazon Fresh sbarca in Italia: il nuovo servizio per fare la spesa online è attivo nella Gran Bretagna già dal 2016, ma entro l’anno punta a coprire tante città del Bel Paese. Il colosso di Jeff Bezos ha scelto Milano e alcuni comuni limitrofi (Cologno Monzese, Rho e Opera) per debuttare nello Stivale, ma presto ci sarà l’estensione anche a Roma e ad altre città. Entro la fine del 2021, almeno nelle grandi città potrà fare la spesa da casa grazie ad Amazon Fresh.

Amazon Fresh: prezzi e condizioni

Il servizio, che prevede la consegna dei prodotti scelti in giornata, è riservato ai clienti Prime e per ordini superiori ai 50 euro vengono azzerate anche le spese di consegna. Dopo aver scelto la merce, l’utente ha la possibilità di scegliere un orario preferito per la consegna, specificando una finestra di due ore tra le 8 del mattino e le 24. Per chi ha necessità particolari, è possibile ridurre la finestra di consegna ad un’ora pagando un sovrapprezzo di 4,99 euro. La comodità è rappresentata anche dal fatto che con Amazon Fresh è possibile fare la spesa online 7 giorni su 7, quindi anche sabato e domenica.

Prima fase ad inviti

Amazon Fresh è un’iniziativa in collaborazione con i supermercati U2, tramite i quali il servizio mette a disposizione oltre 10mila prodotti diversi: si può ordinare la carne fresca, il pesce, ma anche verdure, frutta e prodotti tipici, ma non mancano prodotti per la casa o per la cura della persona, cibi per cani, bibite e alcolici. Per il lancio in Italia, Bezos ha deciso di partire con un sistema ad invito: basta andare sul sito ufficiale di Amazon Fresh a questo indirizzo e, se si è in un comune coperto dal servizio, richiedere l’invito. Ovviamente, dopo la prima fase di rodaggio, il nuovo sistema per fare la spesa online sarà disponibile non solo per una cerchia ristretta di persone. Visto che i tempi della pandemia si allungano, ora c’è una soluzione in più per evitare spostamenti superflui.