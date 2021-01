Galaxy Watch3 e Active2: ECG e pressione arteriosa anche in Italia

Redazione Webnews,

Se siete dei felici possessori di Galaxy Watch3 e Galaxy Active2, due dei migliori smartwatch di Samsung, avrete presto la possibilità di utilizzarli per misurare due parametri molto importanti per la vostra salute: la pressione sanguigna e l’attività elettrica del cuore.

Dopo aver ottenuto il marchio CE lo scorso dicembre, l’applicazione Health Monitor di Samsung arriva in altri 31 Paesi del Mondo, 28 dei quali in Europa, dopo la fase di test lanciata lo scorso anno in Corea:

Quasi un milione di persone ha utilizzato l’app Samsung Health Monitor per controllare la propria forma fisica sin dal suo lancio iniziale avvenuto lo scorso giugno in Corea. Siamo impegnati a portare questo innovativo strumento sanitario a più persone in tutto il mondo, e l’ultima espansione segna una pietra miliare nella nostra missione.

Anche gli italiani che possiedono uno dei due smartwatch di Samsung, Galaxy Watch 3 e Galaxy Active 2, potranno eseguire un elettrocardiogramma e misurare la pressione sanguigna col proprio dispositivo, a patto però di aver installata la già citata app ufficiale, in fase di rollout in questi giorni.

Il colosso coreano ha confermato che l’aggiornamento sarà rilasciato a partire dal 4 febbraio prossimo, ma la data per ciascun Paese potrebbe variare di qualche giorno. Una volta ricevuto l’aggiornamento sarà sufficiente eseguire la calibrazione e sfruttare l’app per rivelare la propria pressione sanguigna e per verificare l’impulso elettrico del cuore grazie al sensore di cui sono dotati i due dispositivi.

L’app Health Monitor di Samsung verrà installata automaticamente quando gli utenti eseguiranno l’aggiornamento dell’app Galaxy Wearable. A quel punto, una volta che l’app sarà disponibile sul vostro Galaxy Watch 3 o Galaxy Active 2, sul vostro smartwatch Galaxy verrà inviato un link per il download dell’app dal Galaxy Store. Da quel momento potrete utilizzarla senza alcuna limitazione, ricordandovi però di eseguire la calibrazione almeno una volta al mese, seguendo i consigli di Samsung.

Samsung Galaxy Watch3: le caratteristiche principali

Rilevamento delle cadute . Rileva le brutte cadute con l’accelerometro e invia SOS al contatto di emergenza;

. Rileva le brutte cadute con l’accelerometro e invia SOS al contatto di emergenza; Lo storico delle conversazioni Quando ricevi un nuovo messaggio, Galaxy Watch3 ti mostra lo storico di quel dialogo per farti riprendere subito il controllo della conversazione. Puoi anche vedere le immagini senza alcun tocco in più, così sarà ancora più facile tenere alto l’umore mentre corri;

Quando ricevi un nuovo messaggio, Galaxy Watch3 ti mostra lo storico di quel dialogo per farti riprendere subito il controllo della conversazione. Puoi anche vedere le immagini senza alcun tocco in più, così sarà ancora più facile tenere alto l’umore mentre corri; Smart Reply . La funzione Smart Reply di Galaxy Watch3 analizza i messaggi e le foto che ricevi per poi proporti suggerimenti di risposta, in base a categorie quali cibo, festeggiamenti, selfie e molto altro;

. La funzione Smart Reply di Galaxy Watch3 analizza i messaggi e le foto che ricevi per poi proporti suggerimenti di risposta, in base a categorie quali cibo, festeggiamenti, selfie e molto altro; Misurazione dell’ossigenazione del sangue . Galaxy Watch3 stima la quantità di ossigeno presente nel tuo flusso sanguigno;

. Galaxy Watch3 stima la quantità di ossigeno presente nel tuo flusso sanguigno; Analisi del sonno . Registra i cicli di sonno e assegna un punteggio per aiutarti a migliorare la qualità del riposo;

. Registra i cicli di sonno e assegna un punteggio per aiutarti a migliorare la qualità del riposo; Quadrante personalizzabile . Puoi creare la tua combinazione personalizzata scegliendo fra oltre 40 opzioni, per vedere a colpo d’occhio tutte le informazioni che ti servono e accedere facilmente alle tue app preferite;

. Puoi creare la tua combinazione personalizzata scegliendo fra oltre 40 opzioni, per vedere a colpo d’occhio tutte le informazioni che ti servono e accedere facilmente alle tue app preferite; Misurazione della pressione sanguigna . Grazie a Samsung Health Monitor sarà possibile monitorare la pressione sanguigna senza dover sempre usare un misuratore classico. Ti servirà solo per calibrare l’app al primo uso, poi saranno i sensori smart a misurare la tua pressione mentre indossi lo smartwatch. Potrai controllare i dati ogni giorno per rilevare i trend, nonché leggere i report direttamente sul tuo smartphone;

. Grazie a Samsung Health Monitor sarà possibile monitorare la pressione sanguigna senza dover sempre usare un misuratore classico. Ti servirà solo per calibrare l’app al primo uso, poi saranno i sensori smart a misurare la tua pressione mentre indossi lo smartwatch. Potrai controllare i dati ogni giorno per rilevare i trend, nonché leggere i report direttamente sul tuo smartphone; Monitoraggio ECG. Premi per 30 secondi il pulsante laterale dell’orologio, e il suo sensore-elettrodo integrato misurerà il tuo ritmo cardiaco. Questo ECG “al volo” rileva un’eventuale fibrillazione atriale e mostra le misurazioni a colpo d’occhio. Potrai vedere lo storico dei risultati dal tuo smartphone, consultare un report e condividerlo per approfondire gli aspetti che ti interessano.