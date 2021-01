Catalogo Netflix: serie TV e film febbraio 2021

Matteo Tontini,

Netflix si prepara a un febbraio 2021 ricco di nuovi film e serie TV, tra produzioni originali e acquisite. Già gennaio 2021 era stato carico di novità, e il secondo mese dell’anno ne prevede altrettante.

Tra le pellicole originali in arrivo si annovera Notizie dal mondo, in cui Tom Hanks veste i panni del capitano Jefferson Kyle Kidd, veterano della guerra civile statunitense riciclatosi come lettore di giornali per gli analfabeti che abitano nei paesini texani. L’incontro con una bambina, che deciderà di accompagnare dagli zii biologici (vista la morte dei genitori), cambierà la sua vita per sempre.

Altro film originale da tenere in considerazione è Space Sweepers, fantascientifico coreano incentrato su quattro disadattati che tenteranno di vendere un umanoide dall’aspetto innocente nell’anno 2092. Tra le pellicole non originali, invece, spiccano l’acclamato A Star is Born (premio Oscar alla migliore colonna sonora) e La sposa cadavere, capolavoro di Tim Burton.

Sul fronte serie TV originali, invece, spazio a L’estate in cui imparammo a volare: lo show si incentra su due inseparabili migliori amiche e sulle loro tante esperienze di vita, dai tempi della scuola fino all’età adulta. Una storia che abbraccia quattro decenni, per raccontare un legame complicato ma duraturo. E ancora, potrebbe destare la curiosità di molti Tribes of Europa, post apocalittico dagli autori di Dark che racconta di una misteriosa catastrofe globale nell’anno 2074. L’Europa, dopo esserne uscita devastata, vede la lotta per la dominanza tra le tribù superstiti.

Catalogo Netflix: uscite di febbraio 2021

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Netflix di febbraio 2021. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Serie TV originali

L’estate in cui imparammo a volare (stagione 1) – 3 febbraio

H – Helena (stagione 2) – 5 febbraio

Città invisibile (stagione 1) – 5 febbraio

Run On (stagione 1) – 10 febbraio

Capitani (stagione 1) – 11 febbraio

The Crew (stagione 1) – 15 febbraio

Dietro i suoi occhi (miniserie) – 17 febbraio

Tribes of Europa (stagione 1) – 19 febbraio

Ginny & Georgia – 24 febbraio

Serie TV non originali

The Good Place (stagione 4) – 1 febbraio

Film originali

All My Friends Are Dead – 3 febbraio

Black Beach – 3 febbraio

The Yin-Yang Master: Dream of Eternity – 4 febbraio

L’ultimo paradiso – 5 febbraio

Space Sweepers – 5 febbraio

Malcom & Marie – 5 febbraio

Little Big Women – 5 febbraio

Gli spacciati – 10 febbraio

Uno sposo di troppo – 10 febbraio

Notizie dal mondo – 10 febbraio

Red Dot – 11 febbraio

Squared Love (Amore al quadrato) – 11 febbraio

Tua per sempre – 12 febbraio

Pazzo per lei – 26 febbraio

The Girl on the Train – 26 febbraio

Film non originali

La sposa cadavere – 1 febbraio

RocknRolla – 1 febbraio

Mister felicità – 1 febbraio

The Ring 2 – 1 febbraio

La donna perfetta – 1 febbraio

Misshandlingen – L’aggressione – 4 febbraio

Norrtullsligan – 4 febbraio

The Day Will Dawn – 4 febbraio

Konstgjorda Svensson – 4 febbraio

The Dream House – 4 febbraio

Ingeborg Holm – 4 febbraio

Pirates of the Lake – 4 febbraio

As Seen On TV – 4 febbraio

Karl Fredrik regerar – 4 febbraio

La vedova del pastore – 4 febbraio

Adult behaviour… It’s All in the Mind – 4 febbraio

Angel – 4 febbraio

C’era un uomo – 4 febbraio

Un viaggio a quattro zampe – 5 febbraio

Bombay Dreams – 10 febbraio

Father of Four – on a Wild Holiday – 10 febbraio

Stockholm East – 10 febbraio

Anklaget – 10 febbraio

Kinamand – 10 febbraio

Staying Alive – 10 febbraio

Ambulancen – 10 febbraio

Ghosts of Cité Soleil – 10 febbraio

Triple Dare – 10 febbraio

Bad Faith – 10 febbraio

Oldboys – 10 febbraio

Murk – 10 febbraio

Someone Like Hodder – 10 febbraio

The Swimsuit Issue – 10 febbraio

Reprise – 10 febbraio

Piccoli Angeli Detective – 10 febbraio

Masterminds – I geni della truffa – 10 febbraio

Lost and Found – 10 febbraio

Karla e il sogno di Jonas – 10 febbraio

Superbror – 10 febbraio

Apan – 10 febbraio

Oh happy day – 10 febbraio

Barbara – 10 febbraio

A Serious Game – 10 febbraio

Next Door – 10 febbraio

Father of Four: The Return of uncle Sofus – 10 febbraio

A Star Is Born – 14 febbraio

The pianist – 16 febbraio

Scarface – 16 febbraio

The Crossing – 17 febbraio

Hush Little Baby – 17 febbraio

Le dieci vite del gatto Titanic – 17 febbraio

Skyskraber – 17 febbraio

Confusi e felici – 28 febbraio

Anime e animazione

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (stagione 1) – 1 febbraio

Zig & Sharko – 1 febbraio

Kid Cosmic (stagione 1) – 2 febbraio

Mighty Express – 2 febbraio

Kurt Turns Evil – 10 febbraio

Il cammino di Xico – 12 febbraio

Mini and the Mozzies – 17 febbraio

Così parlò Rohan Kishibe (stagione 1) – 18 febbraio

Documentari e reality show

Strip Down, Rise Up – 5 febbraio

Sulla scena del delitto: Il caso del Cecil Hotel (stagione 1) – 10 febbraio

Funerali in stile Bernard (stagione 1) – 12 febbraio

Le ricette al forno di chef Nadiya (stagione 1) – 12 febbraio

Scuola di sopravvivenza: Missione safari (stagione 1) – 16 febbraio

Pelé: Il re del calcio – 23 febbraio

Made You Look: una storia vera di capolavori falsi – 23 febbraio

Stand-up comedy

Tiffany Haddish Presents: They Ready (stagione 2) – 2 febbraio

Odio, de Dani Rovira – 12 febbraio