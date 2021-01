Al via la lotteria degli scontrini. Ecco come partecipare

Redazione Webnews,

La lotteria degli scontrini sta arrivando. Dopo una serie di ritardi e slittamenti, il 1° febbraio prenderà il via in Italia la nuova iniziativa legata al programma Italia Cashless di cui fa parte anche il Cashback di Stato.

L’obiettivo è lo stesso: incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.

Come funziona la lotteria degli scontrini

I biglietti della lotteria degli scontrini sono virtuali e assegnati ai consumatori dopo ogni acquisto: ogni euro speso dà diritto ad un biglietto virtuale. Spendendo 10 euro, quindi, si dotteranno 10 biglietti virtuali fino ad un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

L’elenco degli scontrini virtuali sarà disponibile nell’area riservata del Portale Lotteria – attiva dalle 8.00 del 1° febbraio – entro 12 giorni dalla data in cui è stato effettuato l’acquisto. Non dovrete preoccuparvi di controllare l’eventuale vincita dopo ogni estrazione settimanale, mensile o annuale. Sarà l’Agenzia delle Entrate, in caso di vittoria, ad inviare ai vincitori una raccomandata AR o una PEC con la comunicazione.

L’eventuale vincita sarà anche indicata nella vostra area riservata sul Portale della Lotteria.

Come partecipare alla lotteria degli scontrini

Partecipare alla lotteria degli scontrini è molto semplice e veloce. È sufficiente collegarsi a questo indirizzo e cliccare su Partecipa Ora per ottenere il codice lotteria legato al vostro codice fiscale.

Il codice lotteria è un codice alfanumerico a barre che deve essere portato con sé e mostrato, in versione fisica o digitale, agli esercenti ogni volta che si esegue un acquisto.

Lotteria degli scontrini: il nuovo sistema a premi

Questa la frequenza delle estrazioni e i relativi premi previsti:

Settimanali : 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per i commercianti.

: 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per i commercianti. Mensili : 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;

: 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti; Annuale: 1 premio da 5.000.000 euro ogni anno per l’acquirente e da 1.000.000 euro per l’esercente;

In caso di vittoria, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua il pagamento dei premi esclusivamente mediante bonifico bancario o bonifico postale.