Clubhouse si consacra grazie ad Elon Musk

Redazione Webnews,

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlano di Clubhouse (qui la nostra presentazione del servizio), il nuovo social network basato esclusivamente sulle conversazioni vocali, che sta prendendo piede negli ultimi tempi anche in Italia. Niente testi, foto né video, all’interno di questa piattaforma si avviano sostanzialmente dei podcast e si conversa con i propri ospiti di qualunque argomento. Ancora Clubhouse funziona ad inviti, ma presto l’accesso sarà libero e c’è chi preannuncia un successo ancora più esplosivo. Intanto, ci ha pensato Elon Musk, patron di Tesla e di Space X, a consacrare questo nuovo social network.

Elon Musk su Clubhouse con 5.000 seguaci

Come? Semplicemente Musk è entrato in Clubhouse portando con sé 5.000 persone (il massimo consentito dal servizio) tra i suoi followers di Twitter, per affrontare diversi temi. Tra gli altri argomenti, il patron di Tesla e Space X ha parlato delle future missioni per portare l’uomo su Marte, ma anche di Bitcoin, del progetto Neurolink (rete neuronale per connettere cervello umano e macchina) a quelli di Tesla legati all’intelligenza artificiale. Intrattenendo i suoi followers, Musk ha parlato anche di cinema, tessendo le lodi del visionario film Tenet di Christopher Nolan.

Un social network solo per maggiorenni

La chiacchierata è durata circa due ore ed è stata caricata anche su YouTube, ma soprattutto rappresenta un grandissimo spot per Clubhouse, che dal lancio avvenuto ad aprile del 2020, non aveva mai raggiunto questi livelli di popolarità. Considerata oggi la “nuova scoperta della Silicon Valley”, al momento la piattaforma è accessibile solo per chi possiede un dispositivo Apple, ma presto dovrebbe essere disponibile anche l’app per dispositivi Android. Uno dei requisiti principali per poter partecipare ai podcast è l’aver compiuto i 18 anni ed è anche per questo che Clubhouse al momento è ritenuto più sicuro di altri social network come Facebook e Tiktok, ad esempio.