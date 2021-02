Amazon, torna il -20% sui prodotti Warehouse

Massimo Reina,

Un po’ a sorpresa, Amazon riparte con le offerte e lo fa con i sui prodotti Warehouse, ovverosia l’usato garantito dall’azienda americana.

Come risaputo, la nota società di commercio elettronico vende anche prodotti usati, normalmente dei resi dei suoi clienti, ma comunque in ottime condizioni, visto che vengono comunque prima testati e rimpacchettati quasi come nuovi. Inoltre sono venduti alle stesse condizioni del nuovo: quindi con diritto di recesso entro 30 giorni, e garanzia e assistenza Amazon valida due anni.



La nuova proposta di Amazon sui prodotti Warehouse

Dalle 00:00 del 04 Febbraio 2021, alle 23:59 del 14 Febbraio 2021, i clienti Amazon potranno quindi beneficiare del 20% di sconto su prodotti selezionati di Amazon Warehouse. Lo sconto del 20% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello.

L’offerta si applica solo agli articoli idonei per i quali viene visualizzato, nella pagina dei dettagli prodotto, il messaggio promozionale, non è cumulabile con altre promozioni e non si applica agli articoli venduti da altri venditori sul sito Web Amazon.it

Nello store si può trovare un po’ di tutto, come smartphone, computer, prodotti di elettronica e tantissimo altro ancora. In molti casi è possibile fare anche qualche buon affare, riuscendo per esempio a mettere le mani su prodotti che da nuovi sarebbero decisamente costosi, ma che venduti ricondizionati quasi come nuovi, si trovano ad un prezzo sensibilmente inferiore.



Per cominciare, dunque, basta recarsi sul sito Amazon Warehouse Store e iniziare a sfogliare le pagine con le proposte, per sfruttare magari qualche offerta o farsi venire qualche idea regalo per lui o per lei in vista di San valentino.