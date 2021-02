Instagram: come recuperare i post cancellati

Redazione Webnews,

Prima o poi capita a tutti di cancellare per sbaglio un post o una “storia” da Instagram e il guaio fino a ieri era rappresentato dal fatto che si trattasse di un’operazione irreversibile. Ora, però, il servizio di proprietà di Facebook, ha introdotto una nuova funzione che consente di recuperare contenuti cancellati di recente. Innanzitutto, è importante chiarire che la nuova funzionalità consente di recuperare entro 30 giorni dalla loro cancellazione foto, video, reels e video di IGTV, mentre per il recupero delle stories c’è tempo solo 24 ore.

Oltre a riparare alle cancellazioni avvenute inavvertitamente, il nuovo strumento offerto da Instagram garantirebbe un ulteriore grado di sicurezza, poiché consentirebbe di intervenire per recuperare post e altri contenuti cancellati magari da un hacker che è riuscito a prendere il controllo truffaldinamente di un dato account. Al momento, la novità è disponibile solo negli USA, ma presto avverrà il rollout a livello mondiale.

Come recuperare un post cancellato su Instagram

Per introdurre la nuova funzione, Instagram ha introdotto la nuova cartella Eliminati. Al suo interno vanno a finire i post che vengono cancellati e che vi rimarranno per un periodo di tempo limitato a seconda della tipologia dei contenuti. Bisogna innanzitutto andare nel menu Impostazioni, scegliere Account ed Eliminati di recente. Una volta entrati nella cartella Eliminati, basterà scegliere il contenuto da recuperare e confermare il recupero verificando la propria identità. Dalla stessa posizione, si potrà cancellare per sempre un contenuto scegliendo l’opzione Elimina definitivamente. Insomma, la cartella Eliminati funziona come il Cestino di Windows, da cui è possibile recuperare dei contenuti o eliminarli definitivamente. La differenza sta nel “lucchetto”, che per ciascuna operazione richiede la conferma dell’identità.

Quali contenuti si possono recuperare?

Nel caso di post, video, reels e video di IGTV gli stessi rimarranno nella cartella Eliminati per circa 30 giorni, ovvero il tempo in cui possono essere recuperati prima di essere cancellati automaticamente per sempre. Le stories, invece, rimangono nella cartella Eliminati per solo 24 ore, dopodiché verranno cancellate definitivamente e senza l’ok definitivo dell’utente.