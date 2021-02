Zoom introduce gli effetti speciali per i volti

Redazione Webnews,

La competizione tra i tantissimi servizi per effettuare chiamate, videochiamate e riunioni di gruppo passa anche per funzionalità meno utili e più orientate ad un pubblico giovane. Se gli sfondi virtuali su Zoom hanno fatto scuola, e sono stati “copiati” anche dalla concorrenza, oggi il fortunato servizio di videoconferenza, esploso all’avvio della pandemia da COVID-19, ha introdotto una novità annunciata lo scorso settembre e che promette di rendere i nostri incontri virtuali decisamente meno serie.

Gli effetti speciali per i volti sono stati lanciati in versione beta su Zoom, accessibili dalla stessa schermata in cui è possibile impostare gli sfondi personalizzati. I nuovi filtri video sono disponibili con l’ultima versione di Zoom e al momento non offrono grandissima varietà, anche se danno la possibilità di fare dei piccoli ritocchi alla propria immagine.

Al momento, trattandosi di una versione beta, è possibile cambiarsi le sopracciglia e il colore delle labbra, ma anche aggiungersi barba e baffi scegliendo tra una serie di opzioni che, come accade già da mesi per gli sfondi personalizzati, vengono applicati da Zoom con assoluta precisione. È possibile decidere se applicare gli effetti selezionati a tutte le riunioni future su Zoom o selezionare di volta in volta gli eventuali effetti da applicare al proprio viso.

Oltre agli effetti studio sono disponibili anche una serie di filtri video più classici, tanto in voga sulle app pensate per un pubblico più giovane: orecchie e musi di vari animali, mascherine anti-COVID di vario tipo, fumetti, occhiali, fiocchi e molto altro.

Per accedere subito ai nuovi effetti di Zoom vi basterà aggiornare l’app ufficiale per desktop e mobile e, dal menu delle impostazioni, scegliere Sfondi e Filtri e dare sfogo alla fantasia.