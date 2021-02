Intellivision Amico, il lancio della console avverrà in autunno

Massimo Reina,

Intellivision Entertainment LLC ha annunciato la nuova finestra di lancio della console Intellivision Amico, prevista ora per l’autunno del 2021. Inizialmente previsto per ottobre del 2020, il rilascio della piattaforma ha subito alcuni rinvii a causa della pandemia e con la conseguente impossibilità per l’azienda di svolgere una serie di PR tour già pianificati in tutta Europa e nei centri commerciali.

Con la nuova data, l’obiettivo dello storico marchio diventa quello di portare sul mercato il suo nuovo sistema di intrattenimento per famiglie, in tempo per questo Natale. “Il team di Intellivision è appassionato e lavora molto duramente per creare qualcosa di molto speciale, non vediamo l’ora che le persone possano provare Amico”, ha dichiarato Tommy Tallarico, CEO e Presidente di Intellivision Entertainment.

Oltre ai 30 esclusivi giochi Amico disponibili al lancio in formato digitale e fisico è prevista un’ampia gamma di accessori. Tutti i giochi avranno testo sullo schermo in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, polacco e olandese.”

Oltre alla localizzazione globale di tutti i giochi Amico, Intellivision Entertainment Europe GmbH è anche responsabile dello sviluppo di attualmente 20 titoli Amico esclusivi in tutta Europa (tra cui Germania, Italia e Danimarca). Tra loro ci sono Intellivision Skiing, Intellivision Farkle, Shark! Shark! e Cornhole, più grandi classici come Pong, Asteroids, Centipede, Tempest, Adventure, Missile Command e Super Burgertime.



Intellivision, un brand storico

La maggior parte dei titoli avranno la modalità multigiocatore locale e online. È previsto anche un sistema di classifica e di trofei/premi come per PlayStation e Xbox.

Intellivision Amico utilizza un sistema operativo Android/Linux personalizzato sviluppato internamente. In un’intervista a GamesBeat, Tommy Tallarico ha descritto il sistema operativo come “molto solido”, ma “molto flessibile”, affermando che Linux è la parte “flessibile” e Android è la parte “solida”.

La prima piattaforma Intellivision fu creata da Mattel Electronics nel lontano 1979, ai tempi di un mercato dominato da Atari. La piattaforma era a 16-bit, anche se il set di istruzioni della CPU e delle cartucce è a 10 bit.