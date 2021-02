Huawei lancia la HMS Week: sconti fino al 40%

Redazione Webnews,

Huawei sembra aver deciso di inaugurare questo 2021 con sconti a raffica. Le offerte di San Valentino si sono chiuse da poco ed ecco che parte la HMS Week, sette giorni di promo incredibili su Huawei Store che fino al 28 febbraio prossimo ci permetteranno di portarci a casa alcuni dei prodotti di punta del colosso cinese risparmiando fino al 40%.

Le offerte sono davvero vantaggiose e il risparmio è assicurato. Lo smartphone HUAWEI P40, ad esempio, scende a 499 euro con uno sconto di 300 euro rispetto al prezzo di listino. Stesso prezzo a cui viene proposto HUAWEI P30 Pro, ma qui il risparmio è di ben 350 euro.

Il potente smartphone HUAWEI P40 Pro 5G Black arriva in bundle insieme agli auricolari HUAWEI FreeBuds 3: 699 euro invece di 1.188,90 euro. Questo prezzo così allettante, però, non resterà valido per tutta la durata dell’evento, ma solo fino al 23 febbraio. Così come quello proposto sul bundle che include il tablet HUAWEI MatePad Pro WiFi e il HUAWEI M Pencil Package a 399 euro.

Un altro bundle davvero conveniente che vi suggeriamo è quello che include l’elegante e potente HUAWEI Matebook X Pro i5-16GB/512GB con Bluetooth Mouse e Backpack Swift, proposto per l’intera durata dell’evento a 1.199 euro invece di 1.778,80 euro con un risparmio totale di 579,80 euro.

Gli sconti non riguardano soltanto i dispositivi di Huawei più costosi. Gli auricolari HUAWEI Freebuds3 sono in super sconto a 89 euro, mentre i HUAWEI FreeBuds Studio scendono di 70 euro e per la HMS Week vengono proposti a 229 euro. Scendono di prezzo anche i dispositivi wearable: HUAWEI WATCH Fit scende a 79 euro, HUAWEI WATCH GT2 46 mm Classic Pebble Brown a 139 euro e il bundle che include HUAWEI WATCH GT 2 Pro e la bilancia intelligente scende a 249 euro.

E non è tutto: chi acquisterà lo smartphone HUAWEI Mate 40 Pro insieme al notebook HUAWEI MateBook 14 avrà diritto ad un ulteriore sconto di 50 euro attraverso un codice da inserire al momento del pagamento.