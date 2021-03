Huawei FreeBuds 4i arrivano anche in Italia

Redazione Webnews,

Huawei ha lanciato anche in Italia i nuovi auricolari True Wireless In-Ear con cancellazione intelligente del rumore, HUAWEI FreeBuds 4i, disponibili in tre colorazioni – Ceramic White, Carbon Crystal Black e Honey Red – a partire dal 24 marzo prossimo, ma già da oggi in pre-ordine su Amazon e sullo store ufficiale di Huawei.

I nuovi auricolari ereditano le funzionalità della serie HUAWEI FreeBuds, a partire da una durata mostruosa della batteria: fino a 10 ore di riproduzione musicale o 6,5 ore in chiamata, che possono arrivare fino a 22 ore di riproduzione musicale e 14 ore di chiamata vocale con la charging case.

La durata si riduce sensibilmente se la cancellazione attiva del rumore è attivata (7,5 ore di riproduzione musicale continua e 5,5 ore di chiamata vocale), ma disattivare questa comoda funzionalità è semplicissimo: è sufficiente pizzicare e tenere premuto l’auricolare FreeBuds 4i per passare alla modalità ANC off.

HUAWEI FreeBuds 4i adotta tre tecnologie anti-interferenza per migliorare la qualità delle chiamate e ridurre l’interferenza del rumore ambientale durante le chiamate:

l’esclusiva tecnologia beamforming consente ai microfoni di captare la voce dell’utente in modo accurato;

il sistema a doppio microfono, realizzato grazie ad un design che riduce efficacemente il rumore del vento esterno;

la tecnologia AI di riduzione del rumore filtra il rumore extra.

I nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 4i vengono proposti da Huawei a 89,00 euro. In pre-ordine su Amazon ci sono già la versione Ceramic White e quella Carbon Crystal Black, mentre se siete interessati all’elegante versione Honey Red potete trovarla sullo store ufficiale di Huawei allo stesso prezzo.