Lotteria degli scontrini: ci sono i primi 10 vincitori

Redazione Webnews,

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha estratto i primi 10 vincitori della Lotteria degli scontrini, l’iniziativa che il governo Conte 2 ha promosso assieme al Cashback, ovvero il rimborso del 10% delle transazioni elettroniche fino ad un massimo di 150 euro. I primi 10 vincitori della lotteria degli scontrini, cui andranno 100mila euro ciascuno, dopo la pubblicazione dei codici vincenti sul profilo Twitter dell’Adm, saranno contattati tramite Pec o raccomandata tradizionale e dal momento della ricezione della stessa avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio.

Lotteria degli scontrini: come funziona

La lotteria degli scontrini è un’iniziativa gratuita collegata agli acquisti cashless, ovvero quelli effettuati senza contanti, ma con strumenti elettronici. Gli acquisti così effettuati producono dei biglietti virtuali (1 biglietto per ogni euro di spesa fino ad un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro). Nel momento in cui l’esercente incassa tramite carta di credito, debito o bancomat, emette lo scontrino ed ha l’obbligo di trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate. Gli stessi dati, se abbinati al nostro codice lotteria, vengono poi inoltrati al sistema che consente di partecipare al gioco a premi.

Poco entusiasmo degli italiani, poche possibilità di vincere

Secondo Confesercenti, però, dopo un buon inizio, l’iniziativa si sarebbe rivelata un flop. Solo il 6% dei clienti di media – sottolinea l’associazione – chiede di partecipare alla Lotteria degli scontrini. Le attività commerciali stesse segnalano che dopo un effetto novità iniziale, la richiesta dei clienti si è attenuata col passare dei giorni, anche per via delle restrizioni dovute alla pandemia. Rispetto al cashback c’è più diffidenza da parte degli italiani nei confronti della lotteria, probabilmente anche per via delle scarse possibilità di vincita: si assicurano i 100mila euro, infatti, solo un utente su 53 milioni di euro. Un biglietto di una lotteria normale, invece, dà una possibilità su 10/11 milioni di vincita.