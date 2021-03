Motorola Edge 5G col 43% di sconto su Amazon

Redazione Webnews,

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android con specifiche di alto livello senza però spendere un occhio della testa, oggi vogliamo segnalarvi che uno dei gioiellini targati Motorola, Motorola Edge 5G viene proposto ad un prezzo mai visto prima: 399,90 euro invece di 699,99 euro, con un risparmio del 43%.

Una sola colorazione disponibile, Solar Black, e consegna gratuita inclusa in tutta Italia per gli utenti di Amazon Prime, ma anche la possibilità di acquistare il dispositivo pagandolo in 5 rate mensili da 79,98 euro.

Il Motorola Edge 5G vanta un avanzato processore Qualcomm Snapdragon 765 e un comparto fotografico di primo livello grazie alla potente tripla fotocamera da 64MP. E che dire del magnifico display? Il display OLED FullHD+ da 6,7 pollici con angolo di 90 gradi massimizza l’area di visualizzazione per un’esperienza immersiva grazie anche all’ampissima gamma di colori HDR10+ e transizione rapida grazie alla velocità di refresh di 90 Hz.

Potente anche sul fronte della batteria: 4.500 mAh e una durata che può arrivare fino a 2 giorni con un utilizzo normale. Ecco la scheda tecnica del Motorola Edge 5G:

Schermo : OLED 6.7″ (1080 x 2340 pixel)

: OLED 6.7″ (1080 x 2340 pixel) Processore : Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G

: Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G Archiviazione : 128 GB

: 128 GB RAM : 6 GB

: 6 GB Batteria : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Fotocamera principale : 64 MP F 1.8 + 16 MP F 2.2 + 8 Mp F 2.4

: 64 MP F 1.8 + 16 MP F 2.2 + 8 Mp F 2.4 Fotocamera frontale : 25 Mp

: 25 Mp Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Dimensioni : 161.64 x 71.1 x 9.29 mm

: 161.64 x 71.1 x 9.29 mm Peso : 188 grammi

: 188 grammi Ricarica : ricarica rapida 18W

: ricarica rapida 18W Sensori : Accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, luce ambientale, sensore hub, lettore di impronte digitali

: Accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, luce ambientale, sensore hub, lettore di impronte digitali Geo­localizzazione: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou

Acquista Motorola Edge 5G in offerta su Amazon