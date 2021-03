Microsoft Surface Pro X in sconto fino a 400 euro

Redazione Webnews,

Tra gli sconti che l’iniziativa di Amazon ha portato con sé, le Offerte di Primavera, ci sono anche i potenti computer portatili 2 in 1 di Microsoft, la linea Surface Pro X con hard disk SSD e fino a ben 16 GB di RAM.

Progettati per un utilizzo in mobilità e pensati per non soltanto per gli utenti alle prime armi, ma soprattutto per i professionisti che necessitano di una potenza di tutto rispetto unita alla versatilità di un tablet, i Surface Pro X non hanno nulla da indiziare ai dispositivi top di gamma della concorrenza.

Per le prossime ore tre modelli di Surface Pro X – quello con 8GB di RAM e hard disk SSD da 128 GB, quello con la stessa memoria e hard disk SSD da 256 GB e il più potete con 16 GB di RAM e hard disk SSD da 256 GB – vengono proposti con uno sconto senza precedenti: fino a 400 euro in meno sul prezzo di listino.

Microsoft Surface Pro X 13″ (8GB RAM, 128 GB SSD, Nero)

Microsoft Surface Pro X 13″ (8GB RAM, 256 GB SSD, Nero)

I Surface Pro X assicurano fino a 13 ore di utilizzo con una sola carica e possono essere ricaricati velocemente (fino all’80% in meno di un’ora), hanno uno schermo touch screen PixelSense da 13″ con le esclusive proporzioni 3:2 di Surface per offrire la più ampia area di lavoro possibile.

Grazie alla cover con tasti Signature possono essere utilizzati in modalità laptop, ma anche in modalità studio grazie alla Penna per Surface e nella più classica modalità tablet. E, in assenza di Wi-Fi, sono dotati della connettività LTE Advanced Pro, per avere sempre la connessione di cui si ha bisogno, anche in mobilità.

Microsoft Surface Pro X 13″ (256GB, LTE, 16GB, Nero Satinato)

Microsoft Surface Pro X 13″ (256GB, LTE, 16GB, Grigio Platino)

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi ridotti su Amazon sono riservati agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.