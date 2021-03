Dante, il sommo poeta nell’omaggio di Go Nagai

Massimo Reina,

Il 25 marzo è stata la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, anche se quest’anno ha avuto un sapore tutto particolare visto che ricorrono anche i 700 anni dalla sua morte. Per celebrare degnamente l’evento, i festeggiamenti sono stati prolungati di sette giorni e si stanno svolgendo in Italia una serie di iniziative dedicate al Sommo Poeta. Tra queste ce n’è una imperdibile per gli appassionati di cultura e fumetti, ovverosia la mostra digitale dal titolo Dante attraverso l’immaginario artistico di Go Nagai.

Realizzata da Romics – Festival Internazionale del Fumetto Animazione Cinema e Games, con il sostegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri – Ministero della Cultura e in collaborazione con Dynamic Production e J-Pop, la mostra sarà visitabile fino al 30 aprile 2021.



L’evento sarà l’occasione per ammirare l’opera di uno dei più grandi fumettisti giapponesi, Go Nagai, il “padre” dei Super Robot che hanno accompagnato generazioni di appassionati in tutto il mondo, tramite trenta tavole originali tratte dalle sue opere come Mao Dante (1971), Devilman (Debiruman) (1972) e La Divina Commedia (1994) affiancate dalle tavole con il lettering italiano edite dalla casa editrice J-Pop.