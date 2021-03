La pandemia fa bene alla tecnologia di consumo in Italia

Redazione Webnews,

Il mercato della tecnologia di consumo in Italia continua ad andare a gonfie vele, nonostante la pandemia. Dopo il 2020 rivelatosi un anno molto positivo, nonostante le misure restrittive disposte nei vari Paesi per via dei contagi di coronavirus, il 2021 conferma il trend. Stando ai dati GfK, nelle prime 11 settimane di quest’anno, infatti, le vendite dei prodotti tecnologici di consumo sono aumentati del 26,9%. Per via delle chiusure dei negozi fisici, l’aumento delle vendite è più contenuto in questo canale di vendita (+18%), ma gli store online fanno registrare un +64%.

Tecnologia di consumo su nonostante le chiusure

Le categorie che hanno fatto registrare l’aumento più importante nelle vendite sono quelli relativi al comparto IT Office (+52,2%), che conferma il trend molto positivo del 2020, poi i Piccoli Elettrodomestici (+31,9%), Elettronica di Consumo (+22,7%) e Grandi Elettrodomestici (+20,1%). Tra i prodotti, invece, l’aumento maggiormente significativo è segnato dai Pc portatili (+49,1%), poi seguono gli elettrodomestici della vita quotidiana, ovvero aspirapolveri (+27,7%), tv (+23,6%), smartphone (+19,7%), frigoriferi (+17,6%) e lavatrici (+10,2%).

In calo Forografia e Home Comfort

Paga dazio, al contrario, la Fotografia, che perde il 10,9%, confermando il trend negativo dell’anno precedente. La riduzione sostanziale dei viaggi e della vita all’aperto può essere una delle spiegazioni maggiormente plausibili, ma il settore non se la passa benissimo ormai da tempo. Segna una decrescita, anche se minima, l’Home Comfort (-0,9%).

Dal report emerge anche che nella settimana compresa tra il 15 e il 21 marzo, ovvero la settimana numero 11 del 2021, si è registrata una crescita del 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, coincidente con l’inizio del primo lockdown totale. Il report è stato stilato sulla base dei dati di vendita delle principali insegne online e offline sul mercato italiano, rilevate nelle settimane tra l’1 gennaio e il 21 marzo 2021 tramite il GfK Retail Panel Weekly. I dati si riferiscono al paniere dei 25 prodotti tecnologici più importanti rilevati da Gfk su base settimanale.