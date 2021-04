Konami presenta Pitch Clash, gioco di calcio per dispositivi mobile

Massimo Reina,

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato ufficialmente Pitch Clash BETA, un nuovo videogioco di calcio per dispositivi mobile che è disponibile a partire da oggi, per un periodo di tempo limitato, in versione Open Beta Test (accesso in anteprima) per piattaforma Android. Pitch Clash è caratterizzato da un nuovo e accessibile gameplay strategico con partite veloci, controlli intuitivi e meccaniche di gioco di facile apprendimento. L’Open Beta Test durerà fino al 20 aprile 2021.





Konami presenta Pitch Clash

Pitch Clash include tra l’altro la licenza di famosi campionati di calcio e dei migliori club dell’Europa e del Sud America, tra cui il Barcellona, il ​​Manchester United, la Juventus e il Bayern Monaco. Più di 10.000 giocatori con licenza possono essere collezionati come carte giocatore.

Descrizione del gioco:

・Immergiti in un nuovo genere di gioco calcistico, quello strategico.

・Trova facilmente nuovi avversari da sfidare, dove e quando vuoi.

・Grafica accattivante e semplici regole di gioco.

・Prova il brivido di prendere decisioni chiave nei momenti cruciali dei match.

・Metti alla prova le tue abilità tattiche contro amici e altri giocatori provenienti da tutto il mondo.

・Assisti allo sviluppo dell’azione in seguito alle tue decisioni, come se guardassi un match in TV.

・Arricchisci il mazzo con le tue Carte Giocatore preferite e crea la tua squadra dei sogni.

・Usa gli Emote Sticker per comunicare con gli altri giocatori durante le partite.

・Sono disponibili più di 10.000 giocatori con licenza provenienti dai club di tutto il mondo.

Con Pitch Clash è possibile sfidare gli amici e altri appassionati di calcio, facendo sempre molta attenzione alle caratteristiche di ciascun avversario, così da carpirne i segreti e i movimenti, ed essere abile nell’anticiparne le mosse per poi godersi gli sviluppi sul campo. Tra l’altro l’impostazione delle partite è intuitiva e richiede veramente poco tempo, così da passare rapidamente da un match al successivo, contro avversari provenienti da ogni parte del mondo.

Il gioco può essere scaricato dai seguenti link:

Twitter Ufficiale: https://twitter.com/pitchclash

Google Play Store: LINK