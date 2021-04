Clubhouse hackerato? La risposta della società

Redazione Webnews,

Clubhouse si è visto hackerare i suoi server? Secondo quanto sostiene l’azienda non è propriamente così. La notizia è stata resa pubblica qualche giorno fa dai ricercatori di Cyber News: in un noto forum dedicato agli hacker sarebbe stato condiviso un database con i dati di 1,3 milioni di utenti del social network dedicato alle trasmissioni audio. Secondo chi ha messo i dati in Rete si tratterebbe di informazioni in realtà ottenute attraverso la tecnica dello scraping, ovvero il recupero automatico attraverso software. È una pratica che solitamente mettono in atto degli smanettoni che poi utilizzano i dati per farci soldi soprattutto nel dark web, ma ci sono anche agenzie che operano espressamente con questa tecnica.

Clubhouse replica alla notizia sul furto di dati

Insomma, dopo Facebook e LinkedIN, anche Clubhouse finisce nel mirino della critica per aver lasciato diffondere i dati sensibili degli utenti? Non è proprio così replica l’azienda, che tramite Twitter replica seccamente: non c’è stato alcun data brach né violazione dei server della piattaforma. I dati di cui parlano questi presunti hacker sul forum, ribadisce Clubhouse, sono quelli accessibili a tutti tramite la loro Api ufficiale, ovvero l’interfaccia di programmazione dell’app.

Twitter e il tentativo di acquisto

Sin dal momento del suo lancio, però, in tanti avevano sollevato dubbi sulla sicurezza di Clubhouse. Appena l’app è diventata più popolare e i podcast hanno cominciato ad essere più numerosi, qualcuno è riuscito ad estrapolare alcuni spezzoni audio e a pubblicarli su altre piattaforme. Episodi che non depongono di certo a favore del servizio, che però continua a mietere successi e imitazioni. Secondo recenti rumors, tra l’altro, Twitter ha cercato di comprare Clubhouse per 4 miliardi di dollari, ma senza riuscirci. Da lì la decisione del noto microblogging di aggiungere, al pari di Facebook e altre app social, strumenti in grado di condividere audio vocali in maniera più intuitiva.

This is misleading and false. Clubhouse has not been breached or hacked. The data referred to is all public profile information from our app, which anyone can access via the app or our API. https://t.co/I1OfPyc0Bo — Clubhouse (@joinClubhouse) April 11, 2021